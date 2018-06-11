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Меланія Трамп з'явилася на публіці у вишуканій сукні за 2500 євро

1.3тЧитати новину російською

Меланія Трамп після операції на нирках повернулася до обов'язків першої леді США. Вчора Меланія Трамп виступила на гала-вечорі пам'яті Авраама Лінкольна.

Для урочистого заходу в театрі Форда перша леді США вибрала чорну вечірню сукню від Escada, вартістю 2490 євро (76 тисяч гривень).

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Меланія Трамп вперше показалася на публіці після операції: опубліковані фото

У вишуканому вбранні з мерехтливий верхом дружина Дональда Трампа виглядала чарівно.

Меланія Трамп

Фото: instagram.com/flotus

Меланія Трамп

Фото: instagram.com/flotus

Сукня як у Меланії

Фото: скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомив, Меланія Трамп супроводжувала президента США на брифінгу агентства з надзвичайних ситуацій, присвяченому сезону ураганів в Вашингтоні. Меланія вибрала плаття-пальто з кишенями і поясом від Céline .

Особа
Меланія Трамп (Melania Trump)
Місце
США
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