Меланія Трамп з'явилася на публіці у вишуканій сукні за 2500 євро

Меланія Трамп після операції на нирках повернулася до обов'язків першої леді США. Вчора Меланія Трамп виступила на гала-вечорі пам'яті Авраама Лінкольна.
Для урочистого заходу в театрі Форда перша леді США вибрала чорну вечірню сукню від Escada, вартістю 2490 євро (76 тисяч гривень).
У вишуканому вбранні з мерехтливий верхом дружина Дональда Трампа виглядала чарівно.
Меланія Трамп
Фото: instagram.com/flotus
Меланія Трамп
Фото: instagram.com/flotus
Сукня як у Меланії
Фото: скріншот
Раніше OBOZREVATEL повідомив, Меланія Трамп супроводжувала президента США на брифінгу агентства з надзвичайних ситуацій, присвяченому сезону ураганів в Вашингтоні. Меланія вибрала плаття-пальто з кишенями і поясом від Céline .