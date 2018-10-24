Меланія Трамп продемонструвала ідеальний осінній образ

Перша леді США Меланія Трамп вибрала ідеальне осіннє вбрання для зустрічі школярів у Білому домі.

Дружина президента США приймала тридцять шестикласників в приміщенні кінотеатру в урядовій резиденції. Про це пише ELLE.

Трамп виглядала лаконічно і водночас розкішно. Вона одягла жакет із м'якої шкіри каштанового відтінку з поясом. Контрастні вставки з більш темної замші поєднувалися з простими темними джинсами.

Цю зустріч перша леді організувала в рамках боротьби з цькуванням в американських школах. Вона показала школярам повчальний фільм "Чудо" з Джулією Робертс і Оуеном Вільямсом у головних ролях.

Крім того, Меланія закликала дітей бути добрішими до людей і припиняти будь-які спроби цькування.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, відомий американський репер TI зняв оригінальний анонс для свого нового альбому Dime Trap, у якому також взяв участь двійник першої леді США Меланії Трамп. Примітно, що "Меланія" зображена в кліпі голою.