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Меланія Трамп продемонструвала ідеальний осінній образ

6.3тЧитати матеріал російською

Перша леді США Меланія Трамп вибрала ідеальне осіннє вбрання для зустрічі школярів у Білому домі.

Дружина президента США приймала тридцять шестикласників в приміщенні кінотеатру в урядовій резиденції. Про це пише ELLE.

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Трамп виглядала лаконічно і водночас розкішно. Вона одягла жакет із м'якої шкіри каштанового відтінку з поясом. Контрастні вставки з більш темної замші поєднувалися з простими темними джинсами.

Меланія Трамп продемонструвала ідеальний осінній образ

Цю зустріч перша леді організувала в рамках боротьби з цькуванням в американських школах. Вона показала школярам повчальний фільм "Чудо" з Джулією Робертс і Оуеном Вільямсом у головних ролях.

Меланія Трамп продемонструвала ідеальний осінній образ

Крім того, Меланія закликала дітей бути добрішими до людей і припиняти будь-які спроби цькування.

Меланія Трамп продемонструвала ідеальний осінній образ

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, відомий американський репер TI зняв оригінальний анонс для свого нового альбому Dime Trap, у якому також взяв участь двійник першої леді США Меланії Трамп. Примітно, що "Меланія" зображена в кліпі голою.

Особа
Меланія Трамп (Melania Trump)
Місце
СШАВашингтон
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