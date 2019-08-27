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Меланія Трамп на саміті G7: у скільки обійшлося її вбрання

1.7т Читати матеріал російською

На саміті G7, який зараз проходить у французькому Біарріце, перша леді США Меланія Трамп, привернула до себе увагу яскравим образом. Так, вона з'явилася на вечірньій фотосесії, що пройшла на березі океану в червоній сукні і туфлях на високих підборах.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися скільки коштує наряд першої леді США.

Меланія Трамп на саміті G7: у скільки обійшлося її вбрання
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Для цього заходу Меланія Трамп обрала сукню від Alexander McQueen.

Меланія Трамп на саміті G7: у скільки обійшлося її вбрання
Меланія Трамп на саміті G7: у скільки обійшлося її вбрання

Обійдеться таке плаття в $1,661.

Меланія Трамп на саміті G7: у скільки обійшлося її вбрання

Туфлі Меланії Трамп від Christian Louboutin коштують $450.

Меланія Трамп на саміті G7: у скільки обійшлося її вбрання
Меланія Трамп на саміті G7: у скільки обійшлося її вбрання
Меланія Трамп на саміті G7: у скільки обійшлося її вбрання

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Франції на саміті "Великої сімки" першу леді США Меланію Трамп зняли за поцілунками з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

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Особа
Меланія Трамп (Melania Trump)
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Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
Что делать,если нет доступа к мусорным контейнерам, приходиться в новом ходить.
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