Меланія Трамп на саміті G7: у скільки обійшлося її вбрання

На саміті G7, який зараз проходить у французькому Біарріце, перша леді США Меланія Трамп, привернула до себе увагу яскравим образом. Так, вона з'явилася на вечірньій фотосесії, що пройшла на березі океану в червоній сукні і туфлях на високих підборах.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися скільки коштує наряд першої леді США.

Для цього заходу Меланія Трамп обрала сукню від Alexander McQueen.

Обійдеться таке плаття в $1,661.

Туфлі Меланії Трамп від Christian Louboutin коштують $450.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Франції на саміті "Великої сімки" першу леді США Меланію Трамп зняли за поцілунками з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

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