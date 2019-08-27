Меланія Трамп на саміті G7: у скільки обійшлося її вбрання

На саміті G7, який зараз проходить у французькому Біарріце, перша леді США Меланія Трамп, привернула до себе увагу яскравим образом. Так, вона з'явилася на вечірньій фотосесії, що пройшла на березі океану в червоній сукні і туфлях на високих підборах.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися скільки коштує наряд першої леді США.
Для цього заходу Меланія Трамп обрала сукню від Alexander McQueen.
Обійдеться таке плаття в $1,661.
Туфлі Меланії Трамп від Christian Louboutin коштують $450.
Як раніше писав OBOZREVATEL, у Франції на саміті "Великої сімки" першу леді США Меланію Трамп зняли за поцілунками з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!