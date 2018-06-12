Меган Маркл заснувала несподіваний модний тату-тренд

Голлівудська актриса і новоспечена герцогиня Сассекська Меган Маркл несподівано для себе спровокувала новий тренд в соціальних мережах.

Модниці, які хочуть стати схожими на дружину принца Гаррі, роблять тимчасові татуювання у вигляді веснянок і викладають фотографії в Instagram, пише Mirror.

На своєму весіллі Меган з'явилася з мінімальною кількістю макіяжу, який абсолютно не приховував її веснянки.

Меган Маркл

Бездоганний і ніжний вид Маркл привернув увагу модниць, багато з яких вирішили скопіювати фірмову фішку герцогині Сассекської.

Публікація від 🎀 Atlanta Cosmetic Tattooer (@gabriellerainbow) 5 Мар 2018 у 2:12 PST

Наприклад, тату-майстер Габріель Реінбоу розповідає, що після королівського весілля у неї з'явилося безліч клієнток, охочих отримати веснянки на обличчі.

Публікація від 🎀 Atlanta Cosmetic Tattooer (@gabriellerainbow) 29 Гру 2017 об 11:20 PST

Колеги Габріель теж не залишилися без клієнтів - бажаючих мати веснянки на обличчі досить багато.

Публікація від STUDIO SASHIKO ™ (@studiosashiko) 11 Чер 2018 о 10:37 PDT

Публікація від STUDIO SASHIKO ™ (@studiosashiko) 11 Чер 2018 о 10:07 PDT

Ті ж, хто не ризикує зробити татуювання, вдаються до послуг візажистів, про що також активно повідомляють в своїх акаунтах в соціальних мережах.

Публікація від Alessandra Semisa (@alesemisa_mua) 7 Чер 2018 о 9:57 PDT

Публікація від Alessandra Semisa (@alesemisa_mua) 7 Чер 2018 о 12:46 PDT

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як герцогиня Меган Маркл носить ювелірні прикраси.