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Меган Маркл заснувала несподіваний модний тату-тренд

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Голлівудська актриса і новоспечена герцогиня Сассекська Меган Маркл несподівано для себе спровокувала новий тренд в соціальних мережах.

Модниці, які хочуть стати схожими на дружину принца Гаррі, роблять тимчасові татуювання у вигляді веснянок і викладають фотографії в Instagram, пише Mirror.

На своєму весіллі Меган з'явилася з мінімальною кількістю макіяжу, який абсолютно не приховував її веснянки.

Меган Маркл

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Бездоганний і ніжний вид Маркл привернув увагу модниць, багато з яких вирішили скопіювати фірмову фішку герцогині Сассекської.

Наприклад, тату-майстер Габріель Реінбоу розповідає, що після королівського весілля у неї з'явилося безліч клієнток, охочих отримати веснянки на обличчі.

Колеги Габріель теж не залишилися без клієнтів - бажаючих мати веснянки на обличчі досить багато.

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Ті ж, хто не ризикує зробити татуювання, вдаються до послуг візажистів, про що також активно повідомляють в своїх акаунтах в соціальних мережах.

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Раніше OBOZREVATEL розповідав, як герцогиня Меган Маркл носить ювелірні прикраси.

Особа
Меган Маркл
Об'єкт
Мода
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