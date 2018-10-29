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Меган Маркл вийшла в світ у дуже дешевій сукні

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Герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі в рамках свого туру по Австралії та Океанії прибули до Нової Зеландії.

Як пише британський таблоїд Daily Mail, на вагітній принцесі було чорне плаття британського онлайн-ритейлера Asos, яке продається на його сайті за ціною 35 фунтів стерлінгів (56 доларів = близько 1570 грн). Відзначається, що це плаття - найдешевше з усіх, що вона одягала під час поїздки.

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Меган Маркл вийшла в світ у дуже дешевій сукні

На думку британських журналістів, на вихід в недорогому вбранні Меган Маркл надихнула герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон.

Меган Маркл вийшла в світ у дуже дешевій сукні

У 2015 році вагітна принцесою Шарлоттою Міддлтон приїжджала в дитячий центр Brookhill Children's Centre в британському Вуліджі в платті з принтом в горошок, яке було куплено в тому ж інтернет-магазині за такою ж ціною.

Меган Маркл вийшла в світ у дуже дешевій сукні

Відзначимо, що на даний момент плаття як у Меган Маркл повністю розпродано на Asos.

Asos.com

Asos.com

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кейт Міддлтон, відома тим, що обирає одяг демократичних марок, з'явилася на закритому прийомі в Кенсингтонському палаці в дешевій сукні.

Особи
Кейт МіддлтонМеган Марклпринц Гаррі
Місце
Нова Зеландія
Об'єкти
сукняМодаСтиль
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