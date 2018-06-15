Меган Маркл проти Кейт Міддлтон: образи герцогинь під час першого спільного виходу з королевою

Вчора відбувся перший спільний вихід королеви Єлизавети II і герцогині Сасекської Меган Маркл. OBOZREVATEL вирішив порівняти образи Кейт Міддлтон і Меган Маркл під час їх дебютного виходу з королевою.

Дружина принца Гаррі супроводжувала королеву в графство Чешир. Королева і герцогиня взяли участь у відкритті мосту і театру.

Для відповідального заходу Меган вибрала відповідне дрес-коду вбрання: сукню з тонким ремінцем від креативного директора французького будинку моди Givenchy Клер Уейт Келлер. Маркл не забула прикрити плечі, і одягти колготки.

Королева Єлизавета II і Меган Маркл Фото: Getty

Королева Єлизавета II і Меган Маркл Фото: Getty

Від головного убору Меган відмовилася і доповнила образ маленької сумочкою від Givenchy за 1200 доларів і туфлями від Sarah Flint.

Цікаво, що Кейт Міддлтон вперше супроводжувала королеву на заході без принца Вільяма через майже рік після весілля. У березні 2012 Кейт з королевою вирушила в Лестер (найбільше багатонаціональне місто у Великобританії).

Королева Єлизавета II і Кейт Міддлтон Фото: Getty

Королева Єлизавета II і Кейт Міддлтон Фото: Getty

Для появи на публіці герцогиня Кетрін обрала стильний костюм від LK Bennett і чорний капелюшок від James Lock.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що чому Кейт Міддлтон довго не з'явиться на публіці.