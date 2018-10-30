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Меган Маркл вдягне костюм від українського дизайнера: подробиці

2.1тЧитати матеріал російською

Український дизайнер Євгенія Франківська, засновник бренду PETRA by Frankovska, буде шити костюм для герцогині Сассекської Меган Маркл.

Жінка вирішила спробувати удачу і написала в Британське королівство лист із пропозицією створити наряд для вагітної герцогині, про це повідомляє Gazeta.ua.

"Я написала, що готова одягати не тільки Меган, але й увесь королівський двір, напевно саме ці впевненість і натиск допомогли мені отримати позитивну відповідь. Я навіть заплакала, коли мені відповіли, що зацікавлені у моїй пропозиції", — розповіла дизайнер.

Меган Маркл вдягне костюм від українського дизайнера: подробиці
Меган Маркл вдягне костюм від українського дизайнера: подробиці
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Варто зазначити, що брючний костюм для Маркл будуть створювати у кольорі блакитного туману, а тканини закуповуватимуть в Індії та Італії. Коштуватиме таке вбрання тисячу доларів.

Меган Маркл вдягне костюм від українського дизайнера: подробиці
Меган Маркл вдягне костюм від українського дизайнера: подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, герцогиня Меган Маркл продемонструвала стильний і вишуканий образ. Для свого виходу Меган обрала елегантну чорну сукню зі спущеними плечима від Dior.

Особа
Меган Маркл
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