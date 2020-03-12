Головна Новини
12 березня • оновлено в 14:32
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Маски від коронавірусу стали модним аксесуаром

1.2т
Читати матеріал російською

Жителі Нью-Йорка перетворили медичні маски, призначені для захисту від коронавірусу, в модний аксесуар.

Американці вважають, що паніка навколо COVID-19 не є приводом для припинення експериментів зі стилем. Про це пише Metro.

Маски від коронавірусу стали модним аксесуаром

metro.co.uk

Деякі ходять по місту в яскравих масках з мордами тварин, різнокольоровими смайликами або ж в чорних масках, в тому числі із зображенням черепів.

Маски від коронавірусу стали модним аксесуаром

metro.co.uk

Маски від коронавірусу стали модним аксесуаром

metro.co.uk

Маски від коронавірусу стали модним аксесуаром

metro.co.uk

Як раніше писав OBOZREVATEL, моделі французького бренду Marine Serre вийшли на подіум в захисних масках на обличчях. Показ пройшов в рамках Тижня моди в Парижі. Під час показу, моделі крім суконь, блейзерів, плащів і головних уборів продемонстрували маски-респіратори, які мали дизайн і забарвлення, відповідні решті одягу на кожній дівчині.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги