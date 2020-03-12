Маски від коронавірусу стали модним аксесуаром

Жителі Нью-Йорка перетворили медичні маски, призначені для захисту від коронавірусу, в модний аксесуар.

Американці вважають, що паніка навколо COVID-19 не є приводом для припинення експериментів зі стилем. Про це пише Metro.

metro.co.uk

Деякі ходять по місту в яскравих масках з мордами тварин, різнокольоровими смайликами або ж в чорних масках, в тому числі із зображенням черепів.

metro.co.uk

metro.co.uk

metro.co.uk

Як раніше писав OBOZREVATEL, моделі французького бренду Marine Serre вийшли на подіум в захисних масках на обличчях. Показ пройшов в рамках Тижня моди в Парижі. Під час показу, моделі крім суконь, блейзерів, плащів і головних уборів продемонстрували маски-респіратори, які мали дизайн і забарвлення, відповідні решті одягу на кожній дівчині.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.