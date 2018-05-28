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Маша Єфросиніна вирушила на прогулянку в ефектному платті за 600 євро

1.2тЧитати новину російською

Телеведуча Маша Єфросиніна похвалилася стильним образом. Днями ведуча відсвяткувала день народження . Єфросиніна разом з чоловіком і дітьми відправилася до Брюсселя.

Для прогулянки по місту Марія вибрала наряд в кольорову смужку від італійського бренду Tak.Ori by Lana Takori, вартістю 625 євро.

Яскраве плаття Єфросиніна доповнила кросівками і сонцезахисними окулярами.

Маша Єфросиніна з чоловіком і дітьми

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Сукня як у Маші Єфросиніної

скріншот

Новини
Маша Єфросиніна, Джамала, Монатік і інші українські зірки закликають подякувати своїм вчителів

"Дуже красива і позитивна! Добра Вам", "Маша, завжди захоплююся вашими вбраннями", "Дуже круте плаття", "Яке класне плаття", - коментують користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про правила якісного сну і бадьорого ранку .

Особа
Маша Єфросиніна
Місце
Україна
Об'єкти
МодаСтиль
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