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25 жовтня • оновлено в 15:25
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Маркл вибрала спідницю, як у королеви Летиції: кому личить більше

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл вибрала для дискусії щодо гендерної рівності у Віндзорському замку таку ж спідницю, в якій з'явилася королева Іспанії Летиція в Південній Кореї.

Як повідомляє видання The Daily Mail, дружина принца Гаррі прийшла на захід у шкіряній спідниці-олівець від Hugo Boss за 369 фунтів стерлінгів (11900 тис. грн).

Образ Маркл доповнила джемпером бордового кольору, який заправила всередину, що підкреслило струнку талію герцогині. Доповнили ансамбль туфлі-човники в тон на високих підборах та акуратний пучок з випущеними двома пасмами, які обрамляли обличчя.

Меган Маркл в спідниці від Hugo Boss

Меган Маркл в спідниці від Hugo Boss

PA

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У свою чергу, Летиція цю ж спідницю поєднувала з білою блузкою з пуантелламі та лакованими човниками.

Королева Летиція

Королева Летиція

Getty

Летиція і перша леді Республіки Корея Кім Чен Сук

Летиція і перша леді Республіки Корея Кім Чен Сук

Getty

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

PA

Образ Меган Маркл

Образ Меган Маркл

Reuters

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Меган Маркл відвідала церемонію відкриття молодіжного саміту One Young World 2019 у лондонському Альберт-Холі. Для заходу вона вибрала довгу фіолетову сукню з невеликим розрізом спереду від Aritzia та темно-сині туфлі на шпильці.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особи
Меган Маркл Королева Летиція
Місце
Великобританія
Теги
Мода Краса
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