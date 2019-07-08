Маркл хрестила сина: у її вбранні на церемонії побачили прихований сенс

Експерти моди побачили прихований сенс у вбранні герцогині Сассекської Меган Маркл під час хрещення її сина Арчі у Віндзорі.

Як повідомляє Daily Mail, герцогиня прийшла на церемонію в білій сукні Dior, яка нагадувала її весільну сукню Givenchy. Більше того, на ній були ті самі сережки-гвоздики з білого золота і діамантів французького, в яких вона виходила заміж за принца Гаррі. На думку стиліста Рошель Уайт, Маркл таким чином вирішила зв'язати дві значущі події її життя: заміжжя і народження первістка.

Хрещення Арчі Фото: instagram/sussexroyal

"Меган віддала данину поваги своєму весіллю, одягнувши ці сережки. А виріз човником, який теж нагадує її весільне вбрання — улюблений стиль декольте Меган. Вона знає, що він їй пасує і їй в ньому комфортно. Я відчуваю, хрестини стали приводом одягнути ці речі і об'єднати дві події делікатним і значущим чином", — прокоментувала Рошель. Вона також додала, що Маркл не хотіла своїм зовнішнім виглядом відволікати увагу від Арчі, а обраний нею білий колір — ідеально поєднується з тоном її шкіри.

Принц Гаррі і Меган Маркл хрестили маленького лорда Арчі Фото: instagram/sussexroyal

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня герцогиня Сассекська Меган Маркл і принц Гаррі похрестили свого сина Арчі Гаррісона. Офіційно не повідомлялося, хто став хрещеним батьком і матір'ю малюка.

Арчі був хрещений в точній копії королівської сукні для хрещення, яку носили королівські немовлята останні 11 років. Оригінальний одяг для хрещення був замовлений ще королевою Вікторією у 1841 році, її використовували представники королівської сім'ї до 2004 року.

На церемонію запросили тільки найближчих людей пари — всього 25 осіб. Однак королева Єлизавета II та її чоловік, принц Філіп, не змогли приїхати.

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