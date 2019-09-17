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17 вересня • оновлено в 14:40
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Манікюр на осінь 2019: топ-5 актуальних трендів сезону

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Осінь — час блиснути новим вбранням, зачіскою, макіяжем і, звичайно ж, манікюром. Саме він стане гармонійним завершенням образу кожної дівчини.

OBOZREVATEL пропонує добірку прикладів трендового нейл-арту на осінь 2019 року.

Червоний

Червоний колір завжди в тренді, але в сезоні осінь 2019 він піднявся на саму вершину популярності. Зазначимо, що червоний манікюр допоможе зробити будь-який образ витонченим і стильним.

Манікюр на осінь 2019: топ-5 актуальних трендів сезону

Фото: instagram/paintboxnails

Манікюр на осінь 2019: топ-5 актуальних трендів сезону

Фото: instagram/paintboxnails

Манікюр на осінь 2019: топ-5 актуальних трендів сезону

Фото: instagram/paintboxnails

Новини
Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Білий

Також восени 2019 року в тренді білий манікюр, який відмінно виглядає на акуратних нігтях середньої довжини. Зазначимо, що за допомогою золотого, срібного або іншого пігментів, можна зробити свій манікюр неординарним.

Манікюр на осінь 2019: топ-5 актуальних трендів сезону

Фото: instagram/paintboxnails

Манікюр на осінь 2019: топ-5 актуальних трендів сезону

Фото: instagram/paintboxnails

Манікюр на осінь 2019: топ-5 актуальних трендів сезону

Фото: instagram/paintboxnails

Зелений

Не менш популярним буде восени 2019 року зелений манікюр. Зазначимо, що найкраще його поєднувати з якимось дизайном.

Манікюр на осінь 2019: топ-5 актуальних трендів сезону

Фото: instagram/paintboxnails

Манікюр на осінь 2019: топ-5 актуальних трендів сезону

Фото: instagram/paintboxnails

Манікюр на осінь 2019: топ-5 актуальних трендів сезону

Фото: instagram/paintboxnails

Нюдовий

Також восени 2019 року в тренді буде максимально наближений до природності нюдовий манікюр. Він підійде під будь-який образ і зробить його більш витонченим.

Манікюр на осінь 2019: топ-5 актуальних трендів сезону

Фото: izuminki.com

Манікюр на осінь 2019: топ-5 актуальних трендів сезону

Фото: pix-feed.com

Манікюр на осінь 2019: топ-5 актуальних трендів сезону

Фото: izuminki.com

Манікюр з блискітками

Незмінний тренд, який завжди актуальний — манікюр з блискітками. Він допоможе зробити ваш осінній образ яскравішим і ефектнішим.

Манікюр на осінь 2019: топ-5 актуальних трендів сезону

Фото: instagram/paintboxnails

Манікюр на осінь 2019: топ-5 актуальних трендів сезону

Фото: instagram/paintboxnails

Манікюр на осінь 2019: топ-5 актуальних трендів сезону

Фото: instagram/paintboxnails

Раніше OBOZREVATEL підготував найцікавіші ідеї французького манікюру, які підійдуть для будь-якої форми нігтів і різних приводів.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

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