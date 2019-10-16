Манікюр на Хелловін-2019: страшно красиві ідеї дизайну нігтів

Зовсім скоро у світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят — Хелловін. А це означає, що пора починати підготовку до нього. Продумати потрібно не тільки макіяж і костюм до Дня всіх святих, але і таку дрібницю, яка завершить ваш образ, як манікюр.

OBOZREVATEL зібрав найкращі ідеї стильного дизайну нігтів на Хелловін 2019 року.

Скелети, черепа, павуки, кров, привиди, відьми і хрести залишаються улюбленим дизайном нігтів екстравагантних любительок Хелловіна.

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Також популярними у 2019 році будуть наклейки на нігті, які світяться з різною нечистю і навіть персонажами з фільмів.

Фото: teamnail.ru

фото uazmi.net

Фото: imkosmetik.com

Фото: marieclaire.ua

Фото: pinterest

Фото з Instagram

Напередодні Хелловіна-2019 OBOZREVATEL підготував інформацію про історію виникнення свята, датою і традиціях його проведення в Україні.

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