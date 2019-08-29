Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Гарний манікюр — це одна з найважливіших складових ідеального жіночого образу. Тому він не повинен бути нудним, і відповідати всім канонам сучасної моди.

OBOZREVATEL пропонує добірку прикладів трендового манікюру на осінь 2019 року.

Бордовий

Лідером для осіннього манікюру ось уже який сезон є бордовий колір і його відтінки (вишневий, пурпурний, багряний, винний, бургунді та інші). Такий манікюр допоможе зробити ваш образ витонченим і стильним.

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Нюдовий

Також восени 2019 року в тренді простий і максимально наближений до природності нюдовий манікюр. Зазначимо, що світлі тони зможуть додати неповторну родзинку образу і підкреслять індивідуальність.

Фото: pix-feed.com

Фото: izuminki.com

Фото: izuminki.com

Перловий

Манікюр з легким перламутровим сяйвом був в моді в минулому році і є незаперечним трендом осені 2019 року. Такий варіант нейл-арту буде виглядати стильно, ніжно і досить стримано. Також він підійде до будь-якого образу.

Фото: nail-trend.ru

Фото: molbuk.ua

Фото: cosmo.com.ua

Чорний

Актуальним восени 2019 залишається і чорний манікюр. Цей колір наділить ваш образ загадковістю, витонченістю і розкішшю.

Фото: fashionhot.ru

Фото: bestmanikyur.ru

Фото: fashion-journal.ru

Зелений

Зелений манікюр має безліч відтінків, що дозволяє вибрати той, який підійде вам найбільше. Адже такий варіант нейл-арту буде дуже популярним восени поточного року.

Фото: nail-trend.ru

Фото: nail-trend.ru

Фото: nail-trend.ru

Раніше OBOZREVATEL підготував найцікавіші ідеї французького манікюру, які підійдуть для будь-якої форми нігтів і різних приводів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!