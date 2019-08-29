Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Мода

Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Читати матеріал російською

Гарний манікюр — це одна з найважливіших складових ідеального жіночого образу. Тому він не повинен бути нудним, і відповідати всім канонам сучасної моди.

OBOZREVATEL пропонує добірку прикладів трендового манікюру на осінь 2019 року.

Бордовий

Лідером для осіннього манікюру ось уже який сезон є бордовий колір і його відтінки (вишневий, пурпурний, багряний, винний, бургунді та інші). Такий манікюр допоможе зробити ваш образ витонченим і стильним.

Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Фото: beauty.ua

Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Фото: beauty.ua

Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Фото: beauty.ua

Нюдовий

Також восени 2019 року в тренді простий і максимально наближений до природності нюдовий манікюр. Зазначимо, що світлі тони зможуть додати неповторну родзинку образу і підкреслять індивідуальність.

Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Фото: pix-feed.com

Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Фото: izuminki.com

Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Фото: izuminki.com

Новини
Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

Перловий

Манікюр з легким перламутровим сяйвом був в моді в минулому році і є незаперечним трендом осені 2019 року. Такий варіант нейл-арту буде виглядати стильно, ніжно і досить стримано. Також він підійде до будь-якого образу.

Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Фото: nail-trend.ru

Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Фото: molbuk.ua

Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Фото: cosmo.com.ua

Чорний

Актуальним восени 2019 залишається і чорний манікюр. Цей колір наділить ваш образ загадковістю, витонченістю і розкішшю.

Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Фото: fashionhot.ru

Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Фото: bestmanikyur.ru

Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Фото: fashion-journal.ru

Зелений

Зелений манікюр має безліч відтінків, що дозволяє вибрати той, який підійде вам найбільше. Адже такий варіант нейл-арту буде дуже популярним восени поточного року.

Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Фото: nail-trend.ru

Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Фото: nail-trend.ru

Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Фото: nail-trend.ru

Раніше OBOZREVATEL підготував найцікавіші ідеї французького манікюру, які підійдуть для будь-якої форми нігтів і різних приводів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...