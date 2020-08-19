Маленька чорна сукня Коко Шанель: як вона стала культовою

У середу, 19 серпня, виповнюється 137 років з дня народження знаменитої дизайнерки Коко Шанель. Її недарма називають знаковою фігурою у світі моди XX століття. Модельєрка подарувала жінкам сумочку на довгому ланцюжку, твідовий костюм, а головне – легендарну маленьку чорну сукню.

У день народження Коко Шанель OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як маленька чорна сукня стало культовою річчю, яка пройшла випробування часом.

Свою маленьку чорну сукню Коко Шанель створила у 1926 році. Її презентація справила ефект бомби, що розірвалася. У консервативному суспільстві того часу чорний колір вважався виключно траурним і не використовувався для повсякденного вбрання. Інша причина, за якою модель була прийнята зі шквалом критики – простий крій здавався занадто бідним. Однак незабаром дизайнерка все ж зуміла закріпити за маленькою чорною сукнею статус незалежності, сексуальності та елегантності.

Коко Шанель pinterest.com

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Коко Шанель pinterest.com

Варто зазначити, що чорна сукня Шанель увійшла у світову історію саме завдяки тому, що дизайнерка відсікла все зайве, вигадливе, непотрібне, давши чорному кольору відносну свободу самовираження, доповнюючи таке вбрання дешевим намистом біля горловини та дерев'яними браслетами біля манжета.

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Успіх формули Шанель – не тільки в її експресивній простоті, але й в тій наполегливості, з якою мадемуазель рекламувала сукні протягом 1920-х і нагадувала клієнткам про "маленьку чорну" в гламурні 1930-ті. Її сукні навіть назвали "уніформою всіх жінок з хорошим смаком".

vev.ru

vev.ru

У 1960-х його популярність стала народною завдяки Одрі Хепберн в сукні Givenchy, через 20 років без неї неможливо було уявити образ співачки Тіни Тернер, а у 1990-х вона вже стало символом мінімалізму завдяки Кельвіну Кляйну і Хельмуту Лангу.

Одрі Хепберн

Тіна Тернер pinterest.com

Принцеса Діана vev.ru

Сьогодні чорні сукні й досі актуальні у світі моди, адже їхні переваги залишаються такими ж, як і багато років тому – вони роблять візуально стрункішими, пасує як до денного, так і до вечірнього образу, а також є ідеальним тлом для експериментів з аксесуарами.

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