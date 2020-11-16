Мая Санду без кутюр: секрети стилю та цікаві факти першої жінки-президента Молдови

Мая Санду перемогла на виборах президента Молдови 16 листопада 2020 року і стала першою жінкою – головою держави в історії країни. Санду віддає перевагу класиці в одязі, свою скромну квартиру – багатим особняків, ретельно охороняє особисте життя і абсолютно не прагнути до стилістів.

OBOZREVATEL розповідає про стилі, правила життя і головних факти з біографії нового президента Молдови – Маї Санду.

"Ми повинні мати гарний вигляд, але в рамках здорового глузду": Класика і простота в стилі президента

Ще будучи прем'єр-міністром, Мая Санду особливо не виділялася серед своїх колег-чоловіків ані особливими перевагами в одязі, ані колекцією будь-якого цікавого і нестандартного взуття, як Камала Харріс, про яку ми писали раніше. Ні, в одязі, як і в загальному стилі жінки-політика все було по-діловому, просто і в класиці.

Ще до президентських виборів, Мая Санду відповіла ЗМІ про те, хто підбирає їй вбрання. Жінка повідомила, що абсолютно не заморочується ні з вибором одягу, ні вже тим більше – походами до стиліста, вважаючи це "зайвим". Крім того, політик зазначила, що їй досі не ясно, навіщо деякі депутати обирають дорогі речі для офіційних зустрічей і зборів, а найголовніше – де вони беруть гроші для відвідування перукаря кожен день, а також – стиліста. До речі, питання досить закономірний, адже Молдова, скажімо прямо, – не США за ступенем глобалізму і популярності місцевих політиків на світовому рівні.

"Одна справа, коли ви йдете на прийом, і інше, коли ви йдете на офіційну зустріч. Іноді у колег буває перебір з нарядами. Коли ви йдете на звичайне засідання, ваш зовнішній вигляд повинен бути відповідним. Мені здається, що, якщо жінки відвідують перукаря кожен день – це перебір. Не знаю, звідки у них стільки часу і грошей. Ми повинні мати гарний вигляд, але в рамках здорового глузду, і не допускати зайвих витрат", – сказала Мая Санду.

Новоспечена голова держави зазначає, що підбирає одяг, перш за все, найбільш зручний і комфортний для себе, обходячись без стилістів і дизайнерів. Єдиний, кого вона відвідує регулярно – це перукар. "Я ж не можу стригти себе сама", – відповіла на це Санду.

Однак, простота і класика – це теж стиль, який ми вирішили розібрати докладніше.

Яскраві офіційні костюми. Хоча сьогодні багато штампи офіційно-ділового стилю відживають свій вік, поступаючись натиску кежуал: джинсів, кросівок, кардиганів та іншого, Мая Санду не надто любить змішувати відразу кілька модних віянь. Найчастіше її можна помітити в офіційному костюмі з піджаком, але без надмірностей: строгі брюки і блузи, рідше – спідниці і обов'язкові туфлі "човники". Але якщо зі стилем вона не грає, то із задоволенням грає з кольором. Піджаки яскравого малинового, рожевого, синього кольорів зустрічаються досить часто.

Плаття. Мая Санду – одна з небагатьох жінок-політиків, що не відхрещується від суконь. Причому, в її арсеналі вони є різних фасонів і кольорів. Сіре, приталене, класичне "вчительське" плаття для офіційних виходів – одне з найпопулярніших. Якщо в 2017 Санду приходила на мітинги в легких сукнях білого та чорного кольору з вишивкою, які виглядали вкрай просто, то вже за півтора року її смаки істотно змінилися. На одному з фото восени 2020 року Санду позувала в темно-синій сукні класичного крою з шифонової спідницею. Образ вигідно зіграв на фігурі майбутнього президента та підкреслив м'яку жіночність, що для Молдови вкрай доречно. Крім того, привернуло увагу і яскраво-синє плаття нижче коліна, також класичне, але в цей раз – в моно-стилі, без будь-яких надмірностей, візерунків і так далі.

Улюблені кольори. Не можна сказати, що Мая Санду підкреслює якийсь один стиль в одязі. Швидше за все, вона вміло поєднує гаму. Так, в костюмах переважає рожева гама від малинового до світло-рожевого, що вигідно відтіняє темний колір волосся. Плаття можуть бути різних кольорів, що підтверджує слова президента про те, що вона купує речі, які їй подобаються, без огляду на гардероб. Найчастіше її бачать в плаття темно-синіх, блакитних відтінків, проте, вона також з'являлася на публіці в простому білому платті, червоній сукні стилю 1960-х, чорній сукні з вишивкою. До речі, про любов до вишивки поговоримо окремо.

Любов до народних мотивів. Народні мотиви: вишиванки, вінки, візерунки – це спільна риса політиків Східної Європи, причому – і у чоловіків також. Майя Санду нерідко позує на фото в вишиванці, причому не тільки з великими квітами і насиченими відтінками, як в Бессарабії, а й в традиційній іє. Ця блуза також має спеціальний геометричний візерунок, таємниця якого відома лише молдавським майстриням. До речі, ія є об'єктом культурної спадщини ЮНЕСКО і предметом гордості жінок Молдови, тому і любов Санду до цієї сорочки цілком обгрунтована.

Інкогніто. Багатьом жінкам подобається звертати на себе увагу, особливо будучи в незнайомій компанії. Але Мая Санду – не з таких. Президент Молдови неодноразово відзначала, що за кордоном вона навіть відчуває себе комфортніше, оскільки їй можна навіть не наносити макіяж і не турбуватися про зачіску – лідера маленької східноєвропейської країни не впізнають на вулицях. Проте, це ще одна відмінна риса стилю президента – не пускати пил в очі там, де це завчасно не потрібно.

Шийні хустки і шарфи. Коко Шанель говорила, що за допомогою шийної хустки жінка може з одного костюма створити відразу кілька – настільки велике значення цієї деталі в жіночому гардеробі. Мая Санду, мабуть, цей момент також врахувала, оскільки її часто можна побачити з шийними хустками, палантинами, а на вулиці найчастіше – з шарфами. Причому, шарфи, в основному, в класичному стилі, не об'ємні і не хомути. Це додає образу президента доречної жіночності.

До речі, що стосується шарфів і хусток, тут Санду вибирає яскравий жовтий колір. Цей варіант – один з найбільш підходящих, тому що з жовтим шарфом президент носить одразу кілька різних пальто.

Сама собі "перша леді": особисте життя Маї Санду

Історія знає приклади керівників-холостяків. Далеко ходити і не потрібно – лідер РФ Володимир Путін, "бацька" Лукашенко, Джеймс Бюкенен в США, Ево Моралес в Болівії, всіх цих лідерів-чоловіків об'єднує відсутність поруч з ними "першої леді". Але ось жінки ще не так часто ставали главами держав, а тих, хто керує і з'являється на меропрітій без чоловіка або супроводу – можна перерахувати по пальцях.

Мая Санду, судячи з тенденції, буде однією з них. Президент Молдови ретельно охороняє своє особисте життя від сторонніх, але відомо, що вона жодного разу не була заміжня. Дітей у неї також немає. А за свою активну підтримку прав сексуальних меншин вона отримала підозри на предмет нетрадиційної сексуальної орієнтації. Сама вона не коментує ніякі припущення або чутки з цього приводу. Правда, ще до початку президентської кампанії, в соцмережах фігурувало фото, на якому жінка, схожа на Санду, цілується з дівчиною на вулиці в Мюнхені. Однак, фото вважають фальсифікацією і спробою скомпрометувати кандидата в президенти.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що відомо про біографії та політичному шляху Маї Санду – першої жінки-президента Молдови.