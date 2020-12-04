Мадонна знялася в головних уборах від українського дизайнера. Відео

Американська співачка Мадонна поділилася відео, на якому позувала в головних уборах від українського дизайнера Руслана Багінського.

Відповідний ролик 62-річна знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона танцювала біля дверей свого будинку в Беверлі-Гіллз, демонструючи стильний образ. Акцент в кадрі Мадонна зробила на головних уборах з нової осінньої колекції Багінського, один з яких був з вишитим кристалами написом M (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Нічний клуб у вбранні від Schiaparelli", – прокоментувала публікацію співачка.

До речі, Багінський також опублікував у своїх соцмережах відео Мадонни. Він висловив своє захоплення тим, що "ікона стилю" носить його дизайнерські кепки.

"Ікона стилю і легенда музики Мадонна позує в індивідуальній кепці baker boy з кристалами RB і вовняній кепці з нашої колекції FW. Просто вау!" – написав Багінський.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Мадонни. Вони засипали артистку компліментами.

"Моя королева", "Дуже круто", "Виглядаєш дуже добре", "Вогонь", "Мені це подобається", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мадонна поділилася в мережі відео, на якому постала зі своїми шістьма дітьми та 26-річним бойфрендом Ахламаліком Вільямсом. Кадри були зняті під час Дня подяки, що відзначається в США.