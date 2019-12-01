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1 грудня • оновлено в 22:15
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M1 Music Awards 2019: найяскравіші і відверті вбрання зірок

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30 листопада у Києві відбулася церемонія нагородження премії М1 Music Awards. Українські виконавці в різних жанрах змагалися за перемогу в 10 номінаціях, а також демонстрували на червоній доріжці незвичайні і яскраві костюми.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найяскравіші вбрання українських артистів, які відвідали премію.

M1 Music Awards 2019: найяскравіші і відверті вбрання зірок
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Співачка Настя Каменських з'явилася на червоній доріжці в довгій чорній сукні і супроводі дівчат одягнених в костюми з тваринним принтом.

M1 Music Awards 2019: найяскравіші і відверті вбрання зірок

Скрішот

M1 Music Awards 2019: найяскравіші і відверті вбрання зірок

Скрішот

Хореограф Дмитро Коляденко прийшов на церемонію нагородження в білому костюмі і взуття на підборах.

M1 Music Awards 2019: найяскравіші і відверті вбрання зірок

Гурт "Время и Стекло" з'явилися в традиційних для себе стильних вбраннях.

@ m1ukraine music awards 2019

Публікація від nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Аліна Гросу вибрала для червоної доріжки вельми дивний наряд. Вона з'явилася в довгій білій сукні, яка дуже нагадувала весільну.

Альона Альона з'явилася на червоній доріжці в незвичайному і яскравому вбранні. Так, вона одягла чорний купальник і червону накидку, доповнивши образ білим взуттям.

Мамка in da house💣

Публікація від Альона (@ alyona.alyona.official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, стилісти на показах і зірки світового шоу-бізнесу показали наймодніші тренди на стрижки сезону осінь-зима 2019-2020.

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Автор
Марія Дідик
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