M1 Music Awards 2019: найяскравіші і відверті вбрання зірок

30 листопада у Києві відбулася церемонія нагородження премії М1 Music Awards. Українські виконавці в різних жанрах змагалися за перемогу в 10 номінаціях, а також демонстрували на червоній доріжці незвичайні і яскраві костюми.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найяскравіші вбрання українських артистів, які відвідали премію.

Співачка Настя Каменських з'явилася на червоній доріжці в довгій чорній сукні і супроводі дівчат одягнених в костюми з тваринним принтом.

Скрішот

Скрішот

Хореограф Дмитро Коляденко прийшов на церемонію нагородження в білому костюмі і взуття на підборах.

Гурт "Время и Стекло" з'явилися в традиційних для себе стильних вбраннях.

Аліна Гросу вибрала для червоної доріжки вельми дивний наряд. Вона з'явилася в довгій білій сукні, яка дуже нагадувала весільну.

Альона Альона з'явилася на червоній доріжці в незвичайному і яскравому вбранні. Так, вона одягла чорний купальник і червону накидку, доповнивши образ білим взуттям.

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