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Модні тренди літа 2019: яке взуття вибрати

1.8тЧитати матеріал російською

Весна добігає кінця, а це означає, що пора вибирати нові босоніжки для літнього відпочинку. Світові дизайнери не перестають дивувати своїми новинками на показах моди.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися головні тренди літнього взуття в 2019 році.

Модні тренди літа 2019: яке взуття вибрати

shkolazhizni.ru

Сандалі

У цьому році будуть мати перевагу босоніжки з товстою підошвою. Вони можуть бути неонові, із зав'язками на нозі або ремінцями. Крім того, важливим трендом є спортивні босоніжки, або туристичні сандалі.

Босоніжки на товстій підошві. Варіант 1

Босоніжки на товстій підошві. Варіант 1

фото: www.cosmo.ru

Босоніжки на товстій підошві. Варіант 2

Босоніжки на товстій підошві. Варіант 2

фото: www.marieclaire.ru

Босоніжки на товстій підошві. варіант 3

Босоніжки на товстій підошві. варіант 3

фото: www.marieclaire.ru

Босоніжки на товстій підошві. варіант 4

Босоніжки на товстій підошві. варіант 4

фото: womenshealth.su

Босоніжки на товстій підошві. варіант 5

Босоніжки на товстій підошві. варіант 5

фото: www.cosmo.ru

Босоніжки на товстій підошві. варіант 6

Босоніжки на товстій підошві. варіант 6

фото: www.cosmo.ru

Босоніжки на товстій підошві. варіант 7

Босоніжки на товстій підошві. варіант 7

фото: www.cosmo.ru

Босоніжки на товстій підошві. варіант 8

Босоніжки на товстій підошві. варіант 8

фото: www.cosmo.ru

Люрексові босоніжки

Тренди постійно змінюються і разом з широкою підошвою в моду приходить люрексовий пдбор. Такий варіант підійде далеко не під кожне вбрання, але мати в своєму гардеробі таку пару в 2019 необхідно.

Люрексові босоніжки. Варіант 1

Люрексові босоніжки. Варіант 1

фото: womenshealth.su

Люрексові босоніжки. Варіант 2

Люрексові босоніжки. Варіант 2

фото: womenshealth.su

Люрексові босоніжки. варіант 3

Люрексові босоніжки. варіант 3

фото: womenshealth.su

Тонкі ремінці і мотузки

Третім модним елементом літніх босоніжок 2019 є мотузки. Взуття може бути на підборах чи без нього. Цей тренд став головним елементом на взутті, представленому на Тижні моди в Лондоні - його використовували бренди House of Holland, Mary Katrantzou, Roland Mouret і Burberry.

Босоніжки з мотузками. Варіант 1

Босоніжки з мотузками. Варіант 1

фото: www.harpersbazaar.com

Босоніжки з мотузками. Варіант 2

Босоніжки з мотузками. Варіант 2

фото: www.harpersbazaar.com

Босоніжки з мотузками. варіант 3

Босоніжки з мотузками. варіант 3

фото: www.marieclaire.ru

Босоніжки з мотузками. варіант 4

Босоніжки з мотузками. варіант 4

фото: www.marieclaire.ru

Босоніжки з мотузками. варіант 5

Босоніжки з мотузками. варіант 5

фото: womenshealth.su

Босоніжки з мотузками. варіант 6

Босоніжки з мотузками. варіант 6

фото: womenshealth.su

Як раніше писав OBOZREVATEL, невід'ємний елемент літнього стилю кожної модниці – сонцезахисні окуляри. Цей аксесуар з кожним роком стає все більш оригінальним за формою, кольором, розміром і матеріалом. Велике значення в цьому сезоні буде мати масивна оправа.

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