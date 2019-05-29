Модні тренди літа 2019: яке взуття вибрати

Весна добігає кінця, а це означає, що пора вибирати нові босоніжки для літнього відпочинку. Світові дизайнери не перестають дивувати своїми новинками на показах моди.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися головні тренди літнього взуття в 2019 році.
shkolazhizni.ru
Сандалі
У цьому році будуть мати перевагу босоніжки з товстою підошвою. Вони можуть бути неонові, із зав'язками на нозі або ремінцями. Крім того, важливим трендом є спортивні босоніжки, або туристичні сандалі.
Босоніжки на товстій підошві. Варіант 1
фото: www.cosmo.ru
Босоніжки на товстій підошві. Варіант 2
фото: www.marieclaire.ru
Босоніжки на товстій підошві. варіант 3
фото: www.marieclaire.ru
Босоніжки на товстій підошві. варіант 4
фото: womenshealth.su
Босоніжки на товстій підошві. варіант 5
фото: www.cosmo.ru
Босоніжки на товстій підошві. варіант 6
фото: www.cosmo.ru
Босоніжки на товстій підошві. варіант 7
фото: www.cosmo.ru
Босоніжки на товстій підошві. варіант 8
фото: www.cosmo.ru
Люрексові босоніжки
Тренди постійно змінюються і разом з широкою підошвою в моду приходить люрексовий пдбор. Такий варіант підійде далеко не під кожне вбрання, але мати в своєму гардеробі таку пару в 2019 необхідно.
Люрексові босоніжки. Варіант 1
фото: womenshealth.su
Люрексові босоніжки. Варіант 2
фото: womenshealth.su
Люрексові босоніжки. варіант 3
фото: womenshealth.su
Тонкі ремінці і мотузки
Третім модним елементом літніх босоніжок 2019 є мотузки. Взуття може бути на підборах чи без нього. Цей тренд став головним елементом на взутті, представленому на Тижні моди в Лондоні - його використовували бренди House of Holland, Mary Katrantzou, Roland Mouret і Burberry.
Босоніжки з мотузками. Варіант 1
фото: www.harpersbazaar.com
Босоніжки з мотузками. Варіант 2
фото: www.harpersbazaar.com
Босоніжки з мотузками. варіант 3
фото: www.marieclaire.ru
Босоніжки з мотузками. варіант 4
фото: www.marieclaire.ru
Босоніжки з мотузками. варіант 5
фото: womenshealth.su
Босоніжки з мотузками. варіант 6
фото: womenshealth.su
Як раніше писав OBOZREVATEL, невід'ємний елемент літнього стилю кожної модниці – сонцезахисні окуляри. Цей аксесуар з кожним роком стає все більш оригінальним за формою, кольором, розміром і матеріалом. Велике значення в цьому сезоні буде мати масивна оправа.
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