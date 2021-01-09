Louis Vuitton викупила ювелірну компанію Tiffany за 16 мільярдів доларів

Відома мережа Louis Vuitton викупила компанію Tiffany&Co, заплативши 15,8 мільярда доларів. Відповідатиме за продукти і комунікацію Tifanny тепер син власника Louis Vuitton Алесандр Арно.

Як повідомляє Reuters, під час зміни керівництва аналітики очікують, що в складі нової корпорації Tiffany поміняє стратегію, оформлення магазинів і роботу в онлайн-сторах.

Магазини бренду Louis Vuitton. Associated Press

Варто відзначити, що раніше Александр Арно очолював німецьку компанію Rimowa, яка займалася виробництвом багажів. Він об'єднав її з брендом спортивного одягу Supreme і "зробив ривок" у роботі з соціальними мережами. У такий спосіб компанії залучають молодих покупців.

До речі, вперше про поглинання Tiffany стало відомо 2019 року. Тоді йшлося про угоду на 16,2 мільярда доларів.

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