Louis Vuitton перехитрив пандемію і "відправив" модників у подорож

Софія Ковнір Мода 12:29, 22.01.2021 Оновлено: 12:29, 22.01.2021

Відомий французький бренд Louis Vuitton представив нову колекцію чоловічого одягу. Тема показу пов'язана з подорожами, так як через пандемію багато людей не можуть відвідувати улюблені курорти.

Переважно компанія створила довгі пальто та плащі, куртки, штани в клітку і приталені костюми з різноманітними орнаментами. Про це повідомляє видання Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, деякі моделі вийшли на подіум у пуховиках, прикрашених зображеннями пам'яток Парижа та Нью-Йорка. Інші показали дорожні валізи і сумки, пов'язані з подорожами.

Louis Vuitton нова колекція
Daily Mail
Louis Vuitton показав нову чоловічу колекцію
Daily Mail
Незвичайні сумки від Louis Vuitton
Daily Mail
Бренд Louis Vuitton представив колекцію, пов'язану з подорожами
Daily Mail

Ґудзики пальто і піджаків зроблені у формі літаків, сорочки з коротким рукавом з підплечниками нагадують ретро-форму бортпровідників.

Нова колекція від Louis Vuitton
Daily Mail
Louis Vuitton представив колекцію пальто
Daily Mail
Моделі Louis Vuitton скопіювали образи
Daily Mail

Крім того, Louis Vuitton представив колекцію пальто, що нагадують плюшеві халати. А також чоловічі костюми, в яких моделі скопіювали образ бізнесменів, несучи каву та газети.

Бренд Louis Vuitton представив нову колекцію чоловічого одягу
Daily Mail
Нова чоловіча колекція від Louis Vuitton
Daily Mail
Який має вигляд нова колекція від Louis Vuitton
Daily Mail
Louis Vuitton переніс моделей у світ подорожей
Daily Mail
Чоловічий одяг від Louis Vuitton
Daily Mail
Чоловіча колекція 2021 від Louis Vuitton
Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бренд Versace випустив нову колекцію одягу на 2021 рік під назвою "Le Muse". Акцент був зроблений на однотонних матеріалах, які поєднувалися з багатими принтами Versace.

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