Louis Vuitton перехитрив пандемію і 'відправив' модників у подорож

Відомий французький бренд Louis Vuitton представив нову колекцію чоловічого одягу. Тема показу пов'язана з подорожами, так як через пандемію багато людей не можуть відвідувати улюблені курорти.

Переважно компанія створила довгі пальто та плащі, куртки, штани в клітку і приталені костюми з різноманітними орнаментами. Про це повідомляє видання Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, деякі моделі вийшли на подіум у пуховиках, прикрашених зображеннями пам'яток Парижа та Нью-Йорка. Інші показали дорожні валізи і сумки, пов'язані з подорожами.

Ґудзики пальто і піджаків зроблені у формі літаків, сорочки з коротким рукавом з підплечниками нагадують ретро-форму бортпровідників.

Крім того, Louis Vuitton представив колекцію пальто, що нагадують плюшеві халати. А також чоловічі костюми, в яких моделі скопіювали образ бізнесменів, несучи каву та газети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бренд Versace випустив нову колекцію одягу на 2021 рік під назвою "Le Muse". Акцент був зроблений на однотонних матеріалах, які поєднувалися з багатими принтами Versace.