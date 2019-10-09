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9 жовтня • оновлено в 18:55
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Ланцюжки, камені і перли: епатажний манікюр став трендом осені-2019

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Зоряний експерт із нейларту з Лос-Анджелеса Бетіна Голдштейн придумала новий дуже незвичайний і епатажний дизайн нігтів.

Так, ключовим трендом сезону став манікюр із перлами, золотом, каменями, мікробуквами та ншим декором. Приклади авторка виклала у своєму Instagram.

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Ланцюжки, камені і перли: епатажний манікюр став трендом осені-2019

Instagram Бетіна Голдштейн

Такий дизайн уже зацікавив майстрів, і вони почали активно використовувати його у своїй роботі.

У мережі можна знайти безліч зразків незвичайного манікюру.

Ланцюжки, камені і перли: епатажний манікюр став трендом осені-2019

Instagram Бетіни Голдштейн

Ланцюжки, камені і перли: епатажний манікюр став трендом осені-2019

Instagram Бетіни Голдштейн

Ланцюжки, камені і перли: епатажний манікюр став трендом осені-2019

Instagram Бетіни Голдштейн

Ланцюжки, камені і перли: епатажний манікюр став трендом осені-2019

Instagram Бетіна Голдштейн

Як повідомляв OBOZREVATEL, у моду увійшов новий і досить нестандартний аксесуар – діряві сумки, які більше нагадують прикраси у вигляді сиру, ніж предмет першої необхідності.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Честно,полная куйня не красиво
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