Ланцюжки, камені і перли: епатажний манікюр став трендом осені-2019

Зоряний експерт із нейларту з Лос-Анджелеса Бетіна Голдштейн придумала новий дуже незвичайний і епатажний дизайн нігтів.

Так, ключовим трендом сезону став манікюр із перлами, золотом, каменями, мікробуквами та ншим декором. Приклади авторка виклала у своєму Instagram.

Instagram Бетіна Голдштейн

Такий дизайн уже зацікавив майстрів, і вони почали активно використовувати його у своїй роботі.

У мережі можна знайти безліч зразків незвичайного манікюру.

Instagram Бетіни Голдштейн

Instagram Бетіни Голдштейн

Instagram Бетіни Голдштейн

Instagram Бетіна Голдштейн

Як повідомляв OBOZREVATEL, у моду увійшов новий і досить нестандартний аксесуар – діряві сумки, які більше нагадують прикраси у вигляді сиру, ніж предмет першої необхідності.

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