Ланцюжки, камені і перли: епатажний манікюр став трендом осені-2019

Зоряний експерт із нейларту з Лос-Анджелеса Бетіна Голдштейн придумала новий дуже незвичайний і епатажний дизайн нігтів.
Так, ключовим трендом сезону став манікюр із перлами, золотом, каменями, мікробуквами та ншим декором. Приклади авторка виклала у своєму Instagram.
Instagram Бетіна Голдштейн
Такий дизайн уже зацікавив майстрів, і вони почали активно використовувати його у своїй роботі.
У мережі можна знайти безліч зразків незвичайного манікюру.
Instagram Бетіни Голдштейн
Instagram Бетіни Голдштейн
Instagram Бетіни Голдштейн
Instagram Бетіна Голдштейн
Як повідомляв OBOZREVATEL, у моду увійшов новий і досить нестандартний аксесуар – діряві сумки, які більше нагадують прикраси у вигляді сиру, ніж предмет першої необхідності.
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