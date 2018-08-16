Купіть це негайно! Топ-10 стильних речей на майбутню осінь

Модні експерти склали список із десяти найстильніших речей, які необхідно придбати до осені. Про це повідомляє Mirror .

Перший - утеплений жакет оверсайз в клітинку, що поєднує два тренди в одному - модний принт і фасон.

Класична плісирована міді-спідниця темних відтінків.

За ними йде сорочка в великий горох із короткими рукавами в стилі 1950-х.

Ми були одержимі міді-спідницею протягом останніх двох сезонів, і вона все ще сильна восени. Одне зауваження - краще - нестандартний крій.

"Верблюжий колір". Це - відтінок коричневого, що знаходиться в теплій колірній гамі. Точніше, це навіть не один відтінок. Він варіюється від світлого бежевого до середнього коричневого тону.Супертренд усіх останніх колекцій.

Ботильйони на невисоких підборах. Особливо в поєднанні з міді-сукнею або спідницею.

Сукня з квітковим принтом в поєднанні з кросівками або черевиками.

Затребуваними також назвали речі з екзотичним зміїним принтом, особливо верхній одяг і аксесуари.

Передостаннім в списку виявився класичний довгий тренч бежевого кольору з поясом.

Останнє місце зайняли речі з блискучою ниткою, різноманітними вставками люрексу або паєтками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли про нові тренди весільних суконь.