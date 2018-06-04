Культовий бренд одягу відкриє інноваційні магазини по всьому світу

Відома марка одягу H&M планує відкрити мультибрендові магазини, де товари будуть продаватися по істотно нижчим цінам.

Поки представники бренду заявили про два великих аутлети в Стокгольмі і Мальме (Швеція), які відкриються вже 14 і 16 червня 2018 року. Про це пише Harper's Bazaar.

Мультибрендові магазини отримали назву Afound. У них буде продаватися одяг різних популярних марок. Повідомляється, що компанія вже домовилася з більш, ніж 60 брендами з різних країн.

Оutincanberra

При цьому, поки не відомо, чи будуть в нових магазинах бренди, що входять в H&M Group (H&M, COS, Other Stories, Monki і інші).

Креативний директор H&M Маттіас Екберг пояснив, що ідея "полягає у створенні інноваційного мультибренду в демократичному сегменті". За його словами, такий формат шопінгу приверне покупців своєю новизною.

Крім аутлетів, H&M відкриє також і онлайн-магазини з товарами різних брендів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, велика компанія Adler International, яка розвиває мережу франчайзингових магазинів взуття CCC, заявила про плани відкрити в Україні більше 50 магазинів.