Культові вбрання часів СРСР: як одягалися радянські модниці

Мода почала зароджуватися в СРСР тільки в післявоєнні роки. Але і в цей час жінкам і чоловікам доводилося йти на хитрощі - варити штани і малювати панчішний шов олівцем на ногах.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити п'ять культових речей, які любили радянські модниці.

Панчішні рейтузи

Панчохи, або панчішні рейтузи, як їх тоді називали, робили виключно з вовни та бавовни, а колготки з'явилися в СРСР лише в 50-60 роках.

Дістати модні фільдеперсові панчохи було практично неможливо, тому жінки йшли на хитрість - малювали на ногах олівцем смужку, яка нагадала шов панчіх.

Штани - банани

У 80-ті в СРСР з'явилася мода на штани-банани. Широкі зверху і дуже вузькі до низу, вони шилися зі всіляких матеріалів і всіляких забарвлень. Тоді ж модними стали і комбінезони, нижня частина яких знову ж мала форму бананів.

Варені джинси

Одна з найбільш культових речей СРСР - джинси-варенки. Справжні штани такого кольору було не дістати, тому радянські модниці купували джинси скручували їх і варили в відбілювачі.

Водолазки і сорочки

Хлопці носили водолазки і сорочки простого крою, а ось дівчата часто вибирали вбрання широкого крою. Часто їх поєднували зі спідницями, штанами-бананами або бріджами.

Лосини і колготки

Найчастіше на вітринах магазинів і на ринках можна було знайти тільки чорні лосини, але справжні модниці шукали яскраві малинові та бірюзові. До них надягали широкі сорочки з поясом, міні-спідниці, короткі сукні з трикотажу або ж поєднували їх із спортивним одягом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в СРСР зарплати жінок в середньому були на 30% менше, ніж у чоловіків. Медсестра могла заробляти від 80 до 120 радянських рублів, жінка-інженер близько 130 рублів.

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