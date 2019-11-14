Культові речі 90-х, які носять досі: топ-5 "вічних" трендів

Останнє десятиріччя минулого століття запам'яталося особливим стилем, який не підкорявся ніяким модним канонам. Oversize, денім, картаті сорочки та важкі черевики - те, чим запам'яталася ця епоха.

Агресивна мода, народжена бунтівниками кінця минулого століття, полюбилася і сучасним модницям, пише Grazia.

ModnaMarka.ru

Денім тотал-лук

Тренд на тотал-луки з цього матеріалу, а також на джинсові куртки поверх голого тіла підтримують Bottega Veneta, GMBH і Balenciaga. Носити з можна з великими прикрасами і яскравими аксесуарами.

graziamagazine.ru

Принт в клітину

Цей класичний принт знову завойовує світові подіуми. У цьому випадку рівняння відбувається на колекції головних брендів-трендсетерів - Balenciaga і Burberry.

graziamagazine.ru

Oversize силуети

Вільні вбрання слід міксувати з облягаючими легінсами.

Мінімалізм

Взуття та сумки By Far і мінімалістичний одяг від південнокорейського бренду Low Classic легко впишеться в будь-який гардероб. Слід орієнтуватися саме на ці речі при складанні повсякденної бази.

graziamagazine.ru

Взуття

Нарочито грубі черевики і моделі з квадратним "носом" повинні бути в гардеробі у кожної модниці.

graziamagazine.ru

Обідок

Модниці з 1990-х любили великі обідки - тому в 2019-2020 році дівчатам також слід обзавестися подібним аксесуаром.

graziamagazine.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, сумки - один з найбільш затребуваних аксесуарів, популярність якого тільки набирає обертів. За допомогою правильно підібраного варіанту можна легко освіжити модний образ, а також привернути увагу.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!