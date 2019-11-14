Культові речі 90-х, які носять досі: топ-5 "вічних" трендів

Останнє десятиріччя минулого століття запам'яталося особливим стилем, який не підкорявся ніяким модним канонам. Oversize, денім, картаті сорочки та важкі черевики - те, чим запам'яталася ця епоха.
Агресивна мода, народжена бунтівниками кінця минулого століття, полюбилася і сучасним модницям, пише Grazia.
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Денім тотал-лук
Тренд на тотал-луки з цього матеріалу, а також на джинсові куртки поверх голого тіла підтримують Bottega Veneta, GMBH і Balenciaga. Носити з можна з великими прикрасами і яскравими аксесуарами.
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Принт в клітину
Цей класичний принт знову завойовує світові подіуми. У цьому випадку рівняння відбувається на колекції головних брендів-трендсетерів - Balenciaga і Burberry.
graziamagazine.ru
Oversize силуети
Вільні вбрання слід міксувати з облягаючими легінсами.
Мінімалізм
Взуття та сумки By Far і мінімалістичний одяг від південнокорейського бренду Low Classic легко впишеться в будь-який гардероб. Слід орієнтуватися саме на ці речі при складанні повсякденної бази.
graziamagazine.ru
Взуття
Нарочито грубі черевики і моделі з квадратним "носом" повинні бути в гардеробі у кожної модниці.
graziamagazine.ru
Обідок
Модниці з 1990-х любили великі обідки - тому в 2019-2020 році дівчатам також слід обзавестися подібним аксесуаром.
graziamagazine.ru
Як раніше писав OBOZREVATEL, сумки - один з найбільш затребуваних аксесуарів, популярність якого тільки набирає обертів. За допомогою правильно підібраного варіанту можна легко освіжити модний образ, а також привернути увагу.
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