''Куди дивиться дизайнер?'' Каменських у зухвалому вбранні викликала суперечки у мережі

Відома українська співачка Настя Каменських викликала суперечки у мережі зухвалим вбранням: артистка з'явилася перед публікою у сміливому леопардовому комбінезоні.

Так, співачка вибрала неоднозначний образ для світського заходу. Деякі шанувальники Насті досить різко відреагували на її модний експеримент. Знімок Каменських опублікований у її Instagram-акаунті.

"Жах цей леопардовий костюм. Не розумію дизайнера, куди він дивиться?" — обурилися фанати співачки.

Інші ж навпаки зазначили, що Каменських виглядає в обтислому комбінезоні дуже стильно і сексуально.

"Дуже крута!" — відзначили фоловери, порівнявши Настю зі знаменитою американською співачкою Бейонсе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських здивувала шанувальників дивним фото, на якому вона виглядає смішно через невдало підібрану сукню.