Кучеряві вії: в мережі набирає популярності новий дивний тренд

У соцмережі набирає популярності новий тренд — кучеряві вії. Дівчатам пропонують завивати накладні вії і приклеювати їх на повіки.

Творцем нового віяння є візажист Софі Петерсен. Судячи з її Instagram-аккаунту, вона любить епатувати публіку різними віями.

Кучеряві вії Фото: instagram/sofiepeterseen

Кучеряві вії Фото: instagram/sofiepeterseen

Також пропонуємо подивитися і на інші фотографії, які Петерс публікувала в мережі.

Фото: instagram/sofiepeterseen

Фото: instagram/sofiepeterseen

Фото: instagram/sofiepeterseen

Фото: instagram/sofiepeterseen

Фото: instagram/sofiepeterseen

Фото: instagram/sofiepeterseen

Фото: instagram/sofiepeterseen

Фото: instagram/sofiepeterseen

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний російський салон краси Nail Sunny запропонував новий дизайн манікюру для своїх клієнтів — волохаті нігті. Відеозапис з покроковим алгоритмом нанесення екстраординарного манікюру оприлюднило відоме британське видання The Daily Mail.

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