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/Мода

Кучеряві вії: в мережі набирає популярності новий дивний тренд

2.3тЧитати матеріал російською

У соцмережі набирає популярності новий тренд — кучеряві вії. Дівчатам пропонують завивати накладні вії і приклеювати їх на повіки.

Творцем нового віяння є візажист Софі Петерсен. Судячи з її Instagram-аккаунту, вона любить епатувати публіку різними віями.

Кучеряві вії: в мережі набирає популярності новий дивний тренд

Кучеряві вії

Фото: instagram/sofiepeterseen

Кучеряві вії: в мережі набирає популярності новий дивний тренд

Кучеряві вії

Фото: instagram/sofiepeterseen

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Також пропонуємо подивитися і на інші фотографії, які Петерс публікувала в мережі.

Кучеряві вії: в мережі набирає популярності новий дивний тренд

Фото: instagram/sofiepeterseen

Кучеряві вії: в мережі набирає популярності новий дивний тренд

Фото: instagram/sofiepeterseen

Кучеряві вії: в мережі набирає популярності новий дивний тренд

Фото: instagram/sofiepeterseen

Кучеряві вії: в мережі набирає популярності новий дивний тренд

Фото: instagram/sofiepeterseen

Кучеряві вії: в мережі набирає популярності новий дивний тренд

Фото: instagram/sofiepeterseen

Кучеряві вії: в мережі набирає популярності новий дивний тренд

Фото: instagram/sofiepeterseen

Кучеряві вії: в мережі набирає популярності новий дивний тренд

Фото: instagram/sofiepeterseen

Кучеряві вії: в мережі набирає популярності новий дивний тренд

Фото: instagram/sofiepeterseen

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний російський салон краси Nail Sunny запропонував новий дизайн манікюру для своїх клієнтів — волохаті нігті. Відеозапис з покроковим алгоритмом нанесення екстраординарного манікюру оприлюднило відоме британське видання The Daily Mail.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
В гейропе как еще выделиться, не гомосекам - еще 2 влагалища на лице изобразить... омерзительно...
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Михайлов Андрей, тебе виднее, противный...
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Кудрявцева Яна
Кудрявцева Яна
Спаcи6о всем тем, кто пoказал мне этoт прeкpacный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁nirecd Проcто пройдя опрoс пoлучилa пoчти пoлyгодовyю зapплату)) Пользyйтесь, пока ещe eсть возможнocть=)
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