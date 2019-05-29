Кучеряві вії: в мережі набирає популярності новий дивний тренд

У соцмережі набирає популярності новий тренд — кучеряві вії. Дівчатам пропонують завивати накладні вії і приклеювати їх на повіки.
Творцем нового віяння є візажист Софі Петерсен. Судячи з її Instagram-аккаунту, вона любить епатувати публіку різними віями.
Кучеряві вії
Фото: instagram/sofiepeterseen
Кучеряві вії
Фото: instagram/sofiepeterseen
Також пропонуємо подивитися і на інші фотографії, які Петерс публікувала в мережі.
Фото: instagram/sofiepeterseen
Фото: instagram/sofiepeterseen
Фото: instagram/sofiepeterseen
Фото: instagram/sofiepeterseen
Фото: instagram/sofiepeterseen
Фото: instagram/sofiepeterseen
Фото: instagram/sofiepeterseen
Фото: instagram/sofiepeterseen
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний російський салон краси Nail Sunny запропонував новий дизайн манікюру для своїх клієнтів — волохаті нігті. Відеозапис з покроковим алгоритмом нанесення екстраординарного манікюру оприлюднило відоме британське видання The Daily Mail.
Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.