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17 грудня • оновлено в 05:12
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Красиві й щасливі: найбільш стильні пари 2019 року

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Багато зірок мріють потрапити до рейтингу best dressed. А очолити список найстильніших людей разом зі своєю другою половинкою приємніше удвічі.

За підсумками 2019 року, що минає, OBOZREVATEL розповість про найстильніші пари серед знаменитостей.

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Хайді Клум і Том Каулітц

Топ-модель Хайді Клум і гітарист групи Tokio Hotel Том Каулітц лише недавно зіграли весілля поблизу острова Капрі. Хайді в зухвалих нарядах гармонійно виглядає поряд з музикантом, який носить кеди, джинси і вільні сорочки, а для червоних доріжок вибирає оксамитові піджаки і шкіряні штани.

Красиві й щасливі: найбільш стильні пари 2019 року

hellomagazine.com

Красиві й щасливі: найбільш стильні пари 2019 року

hellomagazine.com

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Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

Для Дженніфер Лопес 2019 рік був особливим. Як відомо, зірці виповнилось 50 років, вона зіграла головну роль у фільмі Hustlers, стала обличчям бренду Coach, а також закрила шоу Versace весна-літо 2020 в знаменитій сукні з тропічним принтом.

Красиві й щасливі: найбільш стильні пари 2019 року

GettyImages

Красиві й щасливі: найбільш стильні пари 2019 року

GettyImages

Красиві й щасливі: найбільш стильні пари 2019 року

GettyImages

Причому разом зі своїм чоловіком Алексом Родрігесом Дженніфер Лопес демонструвала на публіці спільні стильні образи. Артистка в основному обирала елегантні довгі вечірні сукні та спідниці, а Алекс – брючні костюми і смокінги різних кольорів.

Розі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем

Розі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем хоч і нечасто виходять у світ, але кожного разу захоплюють публіку своїм смаком і відчуттям стилю.

Красиві й щасливі: найбільш стильні пари 2019 року

vogue.ua

Красиві й щасливі: найбільш стильні пари 2019 року

hellomagazine.com

Красиві й щасливі: найбільш стильні пари 2019 року

hellomagazine.com

Так, Розі для урочистих заходів обирає силуетні сукні до підлоги David Koma і Versace, а Джейсон – класичні чорні брючні костюми з краваткою або метеликом. Разом вони виглядають просто бездоганно.

Вікторія Бекхем і Девід Бекхем

Девід і Вікторія Бекхеми вже давно визнані іконами чоловічого і жіночого стилю. Мільйони людей намагаються скопіювати цю зоряну пару. Коли Девід і Вікторія разом відвідують публічні заходи, вони завжди намагаються бути одягненими в одному стилі.

Красиві й щасливі: найбільш стильні пари 2019 року

hellomagazine.com

Красиві й щасливі: найбільш стильні пари 2019 року

hellomagazine.com

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Пріянка Чопра та Нік Джонас

Модель Пріянка Чопра і співак Нік Джонас вже не вперше потрапляють до рейтингу найстильніших зірок. Для світських заходів Пріянка обирає довгі вечірні сукні, а Нік – атласні костюми.

Красиві й щасливі: найбільш стильні пари 2019 року

bazaar.ru

Красиві й щасливі: найбільш стильні пари 2019 року

hellomagazine.com

Красиві й щасливі: найбільш стильні пари 2019 року

hellomagazine.com

Красиві й щасливі: найбільш стильні пари 2019 року

bazaar.ru

Красиві й щасливі: найбільш стильні пари 2019 року

bazaar.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша леді України Олена Зеленська викликала ажіотаж стильним образом під час відвідування шкіл у Черкаській області. Відповідними фотографіями дружина президента Володимира Зеленського поділилася на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що побувала в Іваньках, Дмитрушках і в Умані.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Аліна Мельник
Особи
Джейсон Стетхем Хайді Клум Дженіфер Лопес Вікторія Бекхем Девід Бекхем
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