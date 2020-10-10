Костюми на тему коронавірусу стали трендом перед Геловіном 2020

Іноземні бренди запустили новий тренд і представили сексуальні образи для Геловіна на тему коронавірусу.

Так, в асортименті американського бренду Yandy з'явився відвертий костюм антисептика для рук, що складається з боді м'ятного кольору і прозорого сарафана довжини міні. Його вартість становить майже 70 доларів (1900 грн), повідомляє Daily Mail (фото дивіться нижче).

Костюм від бренду Yandy. yandy.com

Також коронавірусною тематикою надихнулася компанія святкового одягу Tipsy Elves. Бренд показав в мережі образ вартістю 100 доларів (2800 грн), який підходить як для жінок, так і для чоловіків.

Костюм дезінфікуючого засобу для рук. Tipsy Elves

Крім цього, марка Rasta Imposta випустила відразу кілька костюмів засобів захисту від коронавирусу: антибактеріальні серветки, бутильований і настінний антисептики. Кожен образ обійдеться в 40 доларів (1100 грн).

Костюми на тему коронавірусу. Instagram Rasta Imposta Costumes

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дизайнерка із Сан-Франциско Даніель Баскін зайнялася розробкою медичних масок у вигляді людського обличчя, які зможуть захистити від вірусів і розблокувати смартфон.