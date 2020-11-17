Костюмери в точності відтворили культові образи принцеси Діани в серіалі "Корона". Фото

15 листопада на Netflix стартував четвертий сезон серіалу "Корона", в якому глядачі можуть побачити історію про те, як принц Чарльз будував відносини з тендітною Діаною. У стрічці також в точності відтворили найкультовіше вбрання леді Ді.

Над образом серіальної принцеси Діани, котру зіграла актриса Емма Коррін, працювала художниця по костюмах Емі Робертс. OBOZREVATEL вибрав кілька відомих образів улюблениці Великобританії й порівняв їх з серіальним втіленням.

Перший кадр – це заручини принца Чарльза і Діани Спенсер. Фотографія зроблена на ступенях Букінгемського палацу. Зазначимо, що леді Ді позувала на знімку в костюмі відтінку "королівський синій". Цей момент в серіалі "Корона" відтворили з повною точністю, аж до деталей образу.

Також в серіалі "Корона" можна побачити виконавицю ролі принцеси Діани Емму Коррін в елегантній білій сукні, в якій її героїня з'явилася під час візиту в Нью-Йорк (США) 2 лютого 1989 року.

Ще один образ принцеси Діани, який з точністю відтворили у серіалі "Корона" – це її весільна сукня. Оригінальне вбрання було зшите з шовкової тафти кольору слонової кістки й прикрашене мереживами, ручною вишивкою, паєтками й десятьма тисячами перлин. Сукня мала 8-метровий шлейф з тафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса Емма Коррін, яка зіграла принцесу Діану в серіалі "Корона", розповіла, що після двох місяців роботи над шоу вона опинилася в лікарні. Артистці стало погано після тривалих зйомок в басейні.