Костромічова про підводні камені життя моделей: платили за те, що вони приховують приниження

Відома українська модель, зірка світових подіумів і ведуча проекту "Супер Топ-модель по-українськи" (Новий канал) Алла Костромічова розповіла про підводні камені модельного бізнесу і розвіяла поширені міфи.

Під час презентації соціальної акції "Краса врятує світ" Костромічова зазначила, що сучасна модель – не просто красива дівчина з обкладинки глянцю, а особистість, яка здатна змінити світ на краще, завдяки своєму впливу на маси. Якщо раніше моделям платили за те, щоб вони мовчали, то зараз завдання моделі – говорити, закликати людей боротися з соціальними проблемами. Детальніше – читайте в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL.

"Моделям завжди платили за те, що все залишається за лаштунками. Чому у них такі великі гонорари? Щоб приховувати приниження, тримати секрети, терпіти всю метушню і перельоти. Зараз пішла мода на правду, раніше такого не було", – пояснила модель з світовим іменем.

Костромічова розвіяла міфи про моделей. Пресслужба Нового каналу

При цьому моделінг, як і багато інших сфер, тісно обплетений міфами. Алла розвіяла найпопулярніші з них, зокрема, стереотип про те, що моделей можуть змушувати роздягатися, домагатися до них або "підсаджувати" на заборонені речовини.

"Особисто до мене ніхто жодного разу не приставав, ніхто не просив мене роздягнутися, ніхто не пропонував наркотики. Коли чую всі ці міфи, думаю, що працюю в якомусь іншому fashion", – додала супермодель.

Алла Костромічова розповіла про підводні камені моделінга. Пресслужба Нового каналу

Учасниці реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" також отримали можливість висловитися про проблеми сучасного суспільства. З метою донести їхній меседж в Києві відкрили арт-простір на станції метро "Лук'янівська". До 30 жовтня кожен житель і гість столиці, який спускається в "підземку" на цій станції, зможе дізнатися, з якими проблемами ведуть боротьбу дівчата. Детальніше про це читайте за посиланням.

Нагадаємо, прем'єра "Супер Топ-моделі по-українськи" відбудеться в п'ятницю, 16 жовтня на Новому каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зйомки Суперсезону головного модельного реаліті країни "Топ-модель по-українськи" стартували влітку 2020 року. У проекті візьмуть участь кращі моделі з попередніх чотирьох сезонів програми.