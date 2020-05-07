Косинки та кольорові тіні: названі тренди СРСР, які повернулися в моду

Мода циклічна і багато речей, які раніше здавалися застарілими, знову повернулися в гардероби модниць.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, які тренди СРСР повернулися в моду в 2020 році.

Перламутрові тіні яскравих кольорів

Перламутрові тіні з чорною підводкою – найпоширеніший макіяж радянських красунь. У 2020 році такий макіяж знову набирає обертів у світі модних тенденцій.

Max Mara vogue.ua

Paul Costelloe vogue.ua

Chromat vogue.ua

House of Holland vogue.ua

Косинки

Цей аксесуар тільки-тільки почав повертатися в моду. Радянські жінки поголовно носили хустки: оскільки вони надавали їм особливий шарм, рятували зачіску від негоди і робили образ більш стриманим. У 2020 році модницям пропонують безліч варіантів носіння хусток: так, у своїй весняній колекції Marc Jacobs поєднав хустку і капелюх, а на показі у Missoni хустки були зав'язані на моделях дуже незвичайним способом.

Missoni vogue.ua

Marc Jacobs vogue.ua

Сукня в квіточку

Сукні у квіточку виглядають дуже жіночно і додають образу романтичності. Цей принт актуальний і в 2020 році і зірки streetstyle не втомлюються це демонструвати.

Streetstyle vogue.ua

Streetstyle vogue.ua

Streetstyle vogue.ua

Підплічники

Кожна поважаюча себе модниця 80-х мала в шафі піджак із підплічниками. У 2020 році цей елемент гардеробу увірвався на модні подіуми. Так, Roland Mouret продемонстрував подовжені жакети в своїй весняно-літній колекції, а Armani продемонстрував укорочені моделі.

Armani vogue.ua

Armani vogue.ua

Roland Mouret vogue.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яких дівчат вважали привабливими в СРСР і чим відрізнялися радянські стандарти краси від сучасних.