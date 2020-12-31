Корсети для жінок стали новим модним трендом. Фото

Юля Ухіна Мода 10:20, 31.12.2020 Оновлено: 10:31, 31.12.2020

Популярні у соцмережах моделі та блогерки почали масово публікувати фото в корсетах й запустили новий модний тренд.

Відповідними кадрами вони ділилися у своїх Instagram-акаунтах. OBOZREVATEL зробив добірку фото знаменитостей в описаному вище предметі одягу й розповість, із чим його поєднувати.

Найчастіше корсет жінки поєднують із сорочками, футболками, штанами або спідницями. Водночас дехто полюбляє носити його на голе тіло разом із прямими джинсами або штанами-кльош.

Так, однією із перших кадром у чорному корсеті поділилася британська співачка Дуа Ліпа. Модель та підприємниця Кайлі Дженнер, зі свого боку, позувала в шкіряній речі коричневого кольору.

Співачка Дуа Ліпа
Instagram Дуа Ліпи
Модель Кайлі Дженнер
Instagram Кайлі Дженнер

Також модель Медісон Бір сфотографувалася в корсеті на зав'язках із різнобарвним принтом, а блогерка Сінді Кімберлі розмістила знімок у речі білого кольору.

Модель Медісон Бір
Instagram Медісон Бір
Блогерка Сінді Кімберлі
Instagram Сінді Кімберлі

Крім того, підприємниця Анастасія Караніколау опублікувала знімок у бежевому топі з коричневими вставками. А співачка Олівія Обрін знялася в білизняному корсеті.

Підприємниця Анастасія Караніколау
Instagram Анастасії Караніколау
Співачка Олівія Обрін
Instagram Олівії Обрін

Зазначимо, що описаний предмет гардероба з'явився в асортименті різних брендів, таких як Burberry, Dolce & Gabbana, Asos, Zara і Weekday.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярні моделі та блогерки почали масово публікувати знімки у верхньому одязі із квітковим принтом і запустили новий модний тренд.

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