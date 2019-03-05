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/Мода

Кончіта Вурст вразила відвертим вбранням на балу у Відні: в мережі розгорілися суперечки

10.8тЧитати матеріал російською

У мережі розгорілися палкі суперечки через екстравагантного австрійського артиста Томаса Нойвірта, який виступає в жіночому образі під псевдонімом Кочіта Вурст.

Так, раніше переможець Євробачення-2014 постав перед публікою на "Балу балів" у Відні (Австрія) в несподіваному епатажному образі: артист поголився налисо і надів плаття з екстремально глибоким вирізом, чим викликав бурхливу реакцію серед користувачів Facebook (в кінці матеріалу ви можете подивитися відео з Віденського балу, а також взяти участь в опитуванні).

Багато українців також висловили свої думки про Кончіту і її зовнішність. Більшість відзначилися вельми жорсткими і навіть агресивними коментарями на адресу артиста, підкресливши, що його образ життя є протиприродним і порушує моральні засади суспільства.

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Інші ж посперечалися з хейтерами і стали на захист представників сексуальних меншин, тим більше Кончіта Вурст є одним з найяскравіших представників ЛГБТ.

"Як це гидко і противно! Вважаю таких людей психічно хворими, навіщо їм права давати? Потрібно закривати в психлікарнях!" – висловилися противники сексуальних меншин.

"Тільки тому, що не вписується в уявлення основної маси? Чому ви бачите тільки це? В Європі це нормально", – посперечалися інші.

Кончіта Вурст на балу

Кончіта Вурст на балу

Profimedia.sk

Кончіта Вурст вразила відвертим вбранням на балу у Відні: в мережі розгорілися суперечки

Кончіта Вурст вразила відвертим вбранням на балу у Відні: в мережі розгорілися суперечки

Кончіта Вурст вразила відвертим вбранням на балу у Відні: в мережі розгорілися суперечки

Кончіта Вурст вразила відвертим вбранням на балу у Відні: в мережі розгорілися суперечки

Кончіта Вурст вразила відвертим вбранням на балу у Відні: в мережі розгорілися суперечки

Кончіта Вурст вразила відвертим вбранням на балу у Відні: в мережі розгорілися суперечки

Кончіта Вурст вразила відвертим вбранням на балу у Відні: в мережі розгорілися суперечки

Кончіта Вурст вразила відвертим вбранням на балу у Відні: в мережі розгорілися суперечки

Кончіта Вурст вразила відвертим вбранням на балу у Відні: в мережі розгорілися суперечки

Кончіта Вурст вразила відвертим вбранням на балу у Відні: в мережі розгорілися суперечки

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Кончіта Вурст на балу

Кончіта Вурст на балу

Profimedia.sk

Нагадаємо, раніше переможець "Євробачення-2014", австрійський виконавець, який виступає під псевдонімом Кончіта Вурст, заявив про те, що відмовляється від свого жіночого амплуа і далі буде вести творчу діяльність виключно в чоловічому образі. Майже через рік він прийняв рішення "повернутися до свого амплуа".

 

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2018 Томас Нойвірт ошелешив публіку заявою про те, що хворий на ВІЛ.

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Особа
Кончіта Вурст
Місце
АвстріяВідень
Тег
новини
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Свирид Петрович
Свирид Петрович
Я даже не хочу обсуждать эту гомосятину...остановите землю я сойду
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