Кольоровий френч і тематичні малюнки: модні тенденції в зимовому манікюрі 2019-2020

Доглянуті нігті з красивим манікюром стали предметом must have кожної сучасної модниці, яка поважає себе. Вони повинні бути бездоганними незалежно від пори року і сезону.
Тому OBOZREVATEL підготував добірку прикладів трендового манікюру на зиму 2019-2020.
Манікюр в золотих і срібних відтінках
Манікюр в золотистих і сріблястих тонах буде найбільше популярний взимку. Адже він гармонує з мерехтінням гірлянд і снігу. Зазначимо, що такий варіант нейл-арту допоможе зробити ваш образ яскравішим та ефектнішим.
Фото: i.pinimg.com
Фото: last-trend.ru
Фото: last-trend.ru
Фото: liza.ua
Фото: goodhousekeeping.com
Манікюр з тематичними малюнками
Красиві візерунки, сніжинки, написи та інші малюнки зроблять зимовий манікюр ще цікавіши і шикарнішим. Зазначимо, що найкраще їх наносити на однотонний лак.
Фото: glavred.info
Фото: telegraf.com.ua
Фото: duck.show
Фото: staleks.ua
Фото: cosmo.ru
Кольоровий френч
Французький манікюр — це незмінна класика, яка залишиться актуальною ще багато сезонів. Однак взимку 2019-2020 його пропонують робити не білим, а в кольорову смужку.
Фото: nail-trend.ru
Фото: moda-nail.ru
Фото: nail-trend.ru
Фото: nail-trend.ru
Фото: nail-trend.ru
Готичний манікюр
Популярними будуть і готичні нотки в манікюрі. Такий варіант нейл-арту додасть драматичності образу. Зазначимо, що чорний колір можна розбавити золотими або срібними смугами, матовими елементами або яскравими стразами.
Фото: fashion-woman.com
Фото: fashion-woman.com
Фото: fashion-woman.com
Фото: fashion-woman.com
Фото: fashion-woman.com
Манікюр з фольгою
Манікюр з фольгою також буде одним з найпопулярніших варіантів дизайну для нігтів на зиму 2019-2020. Він підійде під будь-який образ і зробить кожен неповторним.
Фото: staleks.ua
Фото: staleks.ua
Фото: staleks.ua
Фото: staleks.ua
Фото: staleks.ua
Раніше OBOZREVATEL розповів, що буде актуальним у зимовому макіяжі 2019-2020. Щоб ви завжди були в тренді.
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