Кольоровий френч і тематичні малюнки: модні тенденції в зимовому манікюрі 2019-2020

Доглянуті нігті з красивим манікюром стали предметом must have кожної сучасної модниці, яка поважає себе. Вони повинні бути бездоганними незалежно від пори року і сезону.

Тому OBOZREVATEL підготував добірку прикладів трендового манікюру на зиму 2019-2020.

Манікюр в золотих і срібних відтінках

Манікюр в золотистих і сріблястих тонах буде найбільше популярний взимку. Адже він гармонує з мерехтінням гірлянд і снігу. Зазначимо, що такий варіант нейл-арту допоможе зробити ваш образ яскравішим та ефектнішим.

Фото: i.pinimg.com

Фото: last-trend.ru

Фото: last-trend.ru

Фото: liza.ua

Фото: goodhousekeeping.com

Манікюр з тематичними малюнками

Красиві візерунки, сніжинки, написи та інші малюнки зроблять зимовий манікюр ще цікавіши і шикарнішим. Зазначимо, що найкраще їх наносити на однотонний лак.

Фото: glavred.info

Фото: telegraf.com.ua

Фото: duck.show

Фото: staleks.ua

Фото: cosmo.ru

Кольоровий френч

Французький манікюр — це незмінна класика, яка залишиться актуальною ще багато сезонів. Однак взимку 2019-2020 його пропонують робити не білим, а в кольорову смужку.

Фото: nail-trend.ru

Фото: moda-nail.ru

Фото: nail-trend.ru

Фото: nail-trend.ru

Фото: nail-trend.ru

Готичний манікюр

Популярними будуть і готичні нотки в манікюрі. Такий варіант нейл-арту додасть драматичності образу. Зазначимо, що чорний колір можна розбавити золотими або срібними смугами, матовими елементами або яскравими стразами.

Фото: fashion-woman.com

Фото: fashion-woman.com

Фото: fashion-woman.com

Фото: fashion-woman.com

Фото: fashion-woman.com

Манікюр з фольгою

Манікюр з фольгою також буде одним з найпопулярніших варіантів дизайну для нігтів на зиму 2019-2020. Він підійде під будь-який образ і зробить кожен неповторним.

Фото: staleks.ua

Фото: staleks.ua

Фото: staleks.ua

Фото: staleks.ua

Фото: staleks.ua

Раніше OBOZREVATEL розповів, що буде актуальним у зимовому макіяжі 2019-2020. Щоб ви завжди були в тренді.

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