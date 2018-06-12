Колекція прикрас Меган Маркл: 10 цікавих деталей

Герцогиня Меган Маркл може похвалитися дорогую колекцією ювелірних прикрас. OBOZREVATEL вирішив розповісти, як Сасекськаносить прикраси.

10 цікавих деталей

Обручка Меган Маркл, котру принц Гаррі подрував їй на заручини, вдвічі менше, ніж у герцогині Кетрін: 6,5 карат проти 12.

Меган Маркл Фото: Getty

Улюблений метал Маркл - жовте золото. Про це в інтерв'ю BBC одного разу розповів принц Гаррі.

На минуле Різдво наречена принца Гаррі продемонструвала одні з найдорожчих прикрас у своїй колекції - сережки з білого золота і діамантами від канадської марки Birks. У сережках цієї ж марки Маркл з'явилася на заручинах з принцом. Трендовая модель з двома діамантами, з'єднуються за мочкою вуха, коштує 7 тисяч доларів (5250 фунтів стерлінгів), повідомляє goodhousekeeping .

Сережки Меган Маркл Скріншот

Меган носить тоненькі перстні майже на всіх пальцях. Під час візиту до Шотландії на її пальцях розглянули екземпляри за 44 і за 60 доларів.

Меган Маркл Фото: Getty

Герцогиня також носить перстень на великому пальці.

Маркл вже одягала свої весільні сережки раніше. У сережках від Cartier Меган була помічена за місяць до церемонії - на прийомі в Лондоні, присвяченому майбутнім іграм Invictus Games в Сіднеї.

Маркл часто одягає сережки оригінальних форм - маленькі сережки-галочки або з трьома зірками.

Меган Маркл Фото: Getty

Сережки Меган Маркл Скріншот

Не все краще відразу - цим принципом Меган скористалася в день весілля, не надівши повністю дорогоцінний комплект від Cartie. Для весільного прийому герцогиня обрала сережки, а на церемонії одруження була помічена з браслетом.

Сережки Меган Маркл Скріншот

Для свого першого світського виходу в якості дружини принца Гаррі Меган обрала сережки у вигляді бутонів троянд від Vanessa Tugendhaft, вартістю 2500 євро.

Сережки Меган Маркл Скріншот

Обручка Меган виконана з рідкісного уельського золота. Такі обручки носять королева Єлизавета, принцеси Анна і Маргарет, принцеса Діана, а також герцогиня Кембриджська Кетрін.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і герцогиня Сассекському Меган Маркл продемонстрували ефектні образи на параді Trooping the Colour.