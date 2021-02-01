Кім Кардаш'ян повернула в моду легендарну зачіску з 90-х. Фото

Юля Ухіна Мода 09:26, 1.02.2021 Оновлено: 09:38, 1.02.2021

Американська світська левиця і телезірка Кім Кардаш'ян повернула в моду популярну в 1990-х роках зачіску. Знаменитість поділилася кадром, на якому постала з зібраним у два хвости волоссям і випущеними з чубчика пасмами.

Про це повідомляє журнал Grazia з посиланням на Instagram-акаунт Кардаш'ян. Зазначається, що свій образ зірка доповнила мініспідницею і кроп-топом з крокодилової шкіри.

У моду повернулася зачіска з 90-х
Instagram Кім Кардаш`ян

Як повідомляє видання, зачіску з випущеними біля обличчя пасмами називають tendrils ("завитки"). Її також уже встигла випробувати американська модель Кайлі Дженнер, попвиконавиця Дуа Ліпа, українська співачка Надя Дорофєєва та багато модних блогерок.

У моду повернулася зачіска з 90-х
Instagram Кайлі Дженнер
У моду повернулася зачіска з 90-х
Instagram Дуа Ліпи
У моду повернулася зачіска з 90-х
Instagram Наді Дорофєєвої
У моду повернулася зачіска з 90-х
pinterest.com
У моду повернулася зачіска з 90-х
pinterest.com
У моду повернулася зачіска з 90-х
Instagram influesii

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита стилістка Рошель Уайт розповіла, що в моду знову повертаються стрінги, що стирчать з-під одягу. Так, багато знаменитостей дотримуються цього яскравому тренду.

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Lady Мода

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