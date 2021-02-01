Кім Кардаш'ян повернула в моду легендарну зачіску з 90-х. Фото

Американська світська левиця і телезірка Кім Кардаш'ян повернула в моду популярну в 1990-х роках зачіску. Знаменитість поділилася кадром, на якому постала з зібраним у два хвости волоссям і випущеними з чубчика пасмами.

Про це повідомляє журнал Grazia з посиланням на Instagram-акаунт Кардаш'ян. Зазначається, що свій образ зірка доповнила мініспідницею і кроп-топом з крокодилової шкіри.

Як повідомляє видання, зачіску з випущеними біля обличчя пасмами називають tendrils ("завитки"). Її також уже встигла випробувати американська модель Кайлі Дженнер, попвиконавиця Дуа Ліпа, українська співачка Надя Дорофєєва та багато модних блогерок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита стилістка Рошель Уайт розповіла, що в моду знову повертаються стрінги, що стирчать з-під одягу. Так, багато знаменитостей дотримуються цього яскравому тренду.