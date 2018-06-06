Кейт Спейд: чим прославилася покійна "королева аксесуарів"

Кейт Спейд - засновниця бренду аксесуарів Kate Spade, яка наклала на себе руки, вважалася однією з найяскравіших американських жінок-дизайнерів початку 1990-х.

Бренд з'явився в 1993 році. Тоді ще дизайнер на ім'я Кейт Броснахан стала продавати аксесуари власного виробництва. Оригінальні та яскраві речі підкорили серця жінок різного віку.

Небувалий ажіотаж навколо бренду привів до того, що через рік довелося збільшити кількість товарів, що випускаються в три рази. А в 1996 році був відкритий перший фірмовий магазин Kate Spade.

Брендові речі даної марки ідеально підійдуть тим, хто хоче додати фарб в свій повсякденний образ, зробити його більш яскравим і незабутнім. Кейт із задоволенням використовує соковиті кольори, помітні відтінки, незвичайні поєднання орнаментів. Така сміливість в дизайні привертає модних і сучасних людей, які не боятися привернути увагу і виділитися з натовпу.

Основним напрямком роботи Кейт Спейд були сумки. Кожна нова модель отримує ім'я, що свідчить про трепетне ставлення дизайнера до своїх творінь. Не випадково в кінці 90-х авторка фірми була проголошена "Кращим дизайнером аксесуарів". Сама Кейт Спейд стверджувала, що вся її продукція створена для справжніх романтиків, так як допомагає виразити себе.

У 2017 році Спейд продала свій бренд компанії Coach за 2,4 млрд доларів. Бренд Kate Spade New York налічує 140 магазинів роздрібної торгівлі і торгових точок в США і більше 175 магазинів по всьому світу.

Як писав OBOZREVATEL, Кейт Спейд була знайдена мертвою в Нью-Йорку. У поліції розповіли, що 55-річна Спейд залишила прощальну записку, через що передбачається, що вона наклала на себе руки.