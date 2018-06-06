Кейт Спейд: чим прославилася покійна "королева аксесуарів"

Кейт Спейд - засновниця бренду аксесуарів Kate Spade, яка наклала на себе руки, вважалася однією з найяскравіших американських жінок-дизайнерів початку 1990-х.
Бренд з'явився в 1993 році. Тоді ще дизайнер на ім'я Кейт Броснахан стала продавати аксесуари власного виробництва. Оригінальні та яскраві речі підкорили серця жінок різного віку.
remembering the afternoon we discovered a secret rooftop garden with cocktails ... #tbt show us one of your favorite kate spade new york items in a photo and tell us about the memory it created or adventure it inspired . post it with # katespade25 and #contestentry and you'll be entered for the chance to win a sam bag ! the fancy details: * no purchase necessary. legal residents of the us 18 years or older. 3 people who share the most creative and inspiring # katespade25 story each month between may and december 2018 will be selected as winners. each winner will receive a sam bag. odds of winning depend on the number, nature and quality of eligible entries received. ends 12/15/2018. for official rules, method (s) of entry and complete details, visit https://www.katespade.com/ugc-terms-and-conditions/. void where prohibited.
Небувалий ажіотаж навколо бренду привів до того, що через рік довелося збільшити кількість товарів, що випускаються в три рази. А в 1996 році був відкритий перший фірмовий магазин Kate Spade.
Брендові речі даної марки ідеально підійдуть тим, хто хоче додати фарб в свій повсякденний образ, зробити його більш яскравим і незабутнім. Кейт із задоволенням використовує соковиті кольори, помітні відтінки, незвичайні поєднання орнаментів. Така сміливість в дизайні привертає модних і сучасних людей, які не боятися привернути увагу і виділитися з натовпу.
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Основним напрямком роботи Кейт Спейд були сумки. Кожна нова модель отримує ім'я, що свідчить про трепетне ставлення дизайнера до своїх творінь. Не випадково в кінці 90-х авторка фірми була проголошена "Кращим дизайнером аксесуарів". Сама Кейт Спейд стверджувала, що вся її продукція створена для справжніх романтиків, так як допомагає виразити себе.
У 2017 році Спейд продала свій бренд компанії Coach за 2,4 млрд доларів. Бренд Kate Spade New York налічує 140 магазинів роздрібної торгівлі і торгових точок в США і більше 175 магазинів по всьому світу.
Як писав OBOZREVATEL, Кейт Спейд була знайдена мертвою в Нью-Йорку. У поліції розповіли, що 55-річна Спейд залишила прощальну записку, через що передбачається, що вона наклала на себе руки.