Кейт Міддлтон з'явилася в стильному образі в червоних тонах. Фото

39-річна Кетрін, герцогиня Кембриджська, продемонструвала новий елегантний образ, який вона вибрала в честь дня народження великого шотландського поета Роберта Бернса. У Шотландії його відзначають 25 січня. Принц Вільям зі своєю дружиною записали з цього приводу нове відео.

У Instagram вони опублікували ролик, в якому подякували медикам за їхню безцінну працю. Кейт і Вільям об'єдналися з NHS Charities Together і Tayside Health Fund, щоб відправити медичним працівникам святковий ланч у лікарню Ninewells в Данді.

"Привіт усім в NHS Tayside! Ми знаємо, що Ніч Бернса – особливий вечір для шотландців по всьому світу, коли вони збираються, щоб поїсти, випити і віддати данину поваги життя і роботі Роберта Бернса. Цього року, на превеликий жаль, все інакше. Всі ви працюєте на передовій, щоб захистити найбільш вразливих членів суспільства. Ми хочемо сказати вам спасибі за вашу роботу, за все, чим вам доводиться жертвувати. В знак подяки ми хочемо пригостити вас вечерею", – сказали герцог і герцогиня Кембриджські.

Для цього випадку Кейт обрала червону картату сукню від Emilia Wickstead із білим коміром. Доповнила свій образ вона об'ємними сережками з великими каменями від Simone Rocha. Макіяж був дуже легким, а волосся – акуратно укладене.

На принці Вільяму була біла сорочка, джемпер синього кольору і піджак із брюками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кейт Міддлтон змінила своє ставлення до стилю, відмовившись від свого звичного способу на користь строгих блейзерів і сорочок.