Кейт Міддлтон визнали найстильнішою знаменитістю в Instagram

Модні експерти визнали герцогиню Кембріджську Кейт Міддлтон найстильнішою знаменитістю соціальних мереж.

Статус наймоднішої в Instagram вона отримала після того, як вийшла в світ у чорних класичних брюках зі стрілками, світло-блакитному светрі, подовженому пальто в клітку і темних туфлях на підборах з гострим носом, пише Lenta.ru

Образ герцогині доповнили шкіряний ремінь, браслет, сережки і підвіска на шиї. В руках Міддлтон тримала чорно-білу парасольку-тростину.

Кейт Міддлтон найстильніша в соціальній мережі Instagram kensingtonroyal

Герцогиня Кейт Міддлтон виявилася найстильнішою в соціальній мережі Instagram kensingtonroyal

Фанати оцінили наряд дружини принца Вільяма в коментарях.

"Вона завжди у відмінному одязі, яка до того ж бездоганно зшита", "Кетрін чудово одягається і завжди виглядає доречно", "Красива, елегантна, зріла, у відмінній формі, турботлива, ще й чудово одягнена. Вона свого роду приклад для наслідування, який потрібен і дорослим, і дітям", "Елегантно, як завжди", – написали шанувальники.

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