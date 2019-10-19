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19 жовтня • оновлено в 15:22
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Кароль приголомшила шанувальників спокусливим образом

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Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", порадувала шанувальників новим відвертим образом.

Вона позувала в облягаючій сукні червоного кольору, що підкреслювала кожен вигин її тіла. Відповідні фото Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У коментарях вона пояснила, що розкішна сукня належить відомому французькому бренду Roland Mouret, яким періодично користуються Анджеліна Джолі і Скарлетт Йоханссон.

Тіна Кароль в стильній сукні

Тіна Кароль в стильній сукні

instagram / tina_karol

Новини
"Яка гарна!" Дружина Зеленського викликала захват у мережі стильним образом

Шанувальники прийшли в захват від стильного образу Кароль. "Божественна", "Вау, а куди це ти така гарна", "Як же тобі личить червоний колір", "Ось це я розумію стиль", "Клас", – відреагували шанувальники.

Тіна Кароль в спокусливій вбранні

Тіна Кароль в спокусливій вбранні

instagram / tina_karol

Кароль приголомшила шанувальників спокусливим образом
Кароль приголомшила шанувальників спокусливим образом
Кароль приголомшила шанувальників спокусливим образом

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кароль показала спокусливі кадри в іншій сукні. Родзинка полягала в тому, що крім декольте в ньому був розріз між грудьми і пупком, який оголював тіло співачки.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
Мода шоу-бизнес Краса
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