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29 листопада • оновлено в 12:37
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Каменських вразила шанувальників наповал епатажним образом

48.4т
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Популярна українська співачка Настя Каменських (NK), яка стала суддею шоу "Х-Фактор" на СТБ, вразила шанувальників епатажним образом.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позує в чорній сукні з глибоким декольте та об'ємними рукавами, виконаними з сітки.

Образ доповнювала велика маска, сережки, чокер на шиї та яскравий макіяж у золотих тонах. Шанувальники залишилися під враженням від епатажного образу популярної артистки. У мережі відзначили, що Каменських виглядає незвично в образі фатальної жінки.

Настя Каменських – епатажний образ

Настя Каменських – епатажний образ

instagram / kamenskux

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"Дуже незвично", "Вау! Завжди нереальна, шалена, суперсексі вбрання", "Круто", "Шикарно", "Розкішно, як завжди", "Опа, знову епатажик", "Отпад", – відреагували користувачі.

Каменських вразила шанувальників наповал епатажним образом
Каменських вразила шанувальників наповал епатажним образом
Каменських вразила шанувальників наповал епатажним образом
Каменських вразила шанувальників наповал епатажним образом
Настя Каменських - незвичайний аксесуар

Настя Каменських - незвичайний аксесуар

instagram / kamenskux

Настя Каменських - стильна сукня

Настя Каменських - стильна сукня

instagram / kamenskux

Настя Каменських в кліпі ELEFANTE - епатажне вбрання

Настя Каменських в кліпі ELEFANTE - епатажне вбрання

instagram / kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Каменських підкорила шанувальників розкішним вбранням в ефірі шоу "Х-Фактор". Співачка прийшла на проект в блискучому костюмі та короткому топі.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
Мода Краса фотографии фотосессія шоу-бизнес
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