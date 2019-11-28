Каменських вразила шанувальників наповал епатажним образом

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK), яка стала суддею шоу "Х-Фактор" на СТБ, вразила шанувальників епатажним образом.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позує в чорній сукні з глибоким декольте та об'ємними рукавами, виконаними з сітки.

Образ доповнювала велика маска, сережки, чокер на шиї та яскравий макіяж у золотих тонах. Шанувальники залишилися під враженням від епатажного образу популярної артистки. У мережі відзначили, що Каменських виглядає незвично в образі фатальної жінки.

Настя Каменських – епатажний образ instagram / kamenskux

"Дуже незвично", "Вау! Завжди нереальна, шалена, суперсексі вбрання", "Круто", "Шикарно", "Розкішно, як завжди", "Опа, знову епатажик", "Отпад", – відреагували користувачі.

Настя Каменських - незвичайний аксесуар instagram / kamenskux

Настя Каменських - стильна сукня instagram / kamenskux

Настя Каменських в кліпі ELEFANTE - епатажне вбрання instagram / kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Каменських підкорила шанувальників розкішним вбранням в ефірі шоу "Х-Фактор". Співачка прийшла на проект в блискучому костюмі та короткому топі.

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