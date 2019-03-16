Каменських в сексуальному образі з'явилася на сторінках модного глянцю

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) знялася для нового номера українського видання модного глянцю Cosmopolitan.

Зірка поділилася відповідним стильним знімком на своїй сторінці в Instagram, викликавши масу захоплених відгуків серед шанувальників.

Зокрема, Каменських позувала в модній закритій сукні, а образ доповнювали довгі сережки і ланцюжок. Фоловери оцінили фотосесію, адже співачка цього разу навмисно не показувала свої пишні форми.

"Бомбезно", "Перше фото без д*пи", "Краса", "Шикарно. Особливо обличчя. Прямо як у Кім", – написали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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