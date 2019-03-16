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/Мода

Каменських в сексуальному образі з'явилася на сторінках модного глянцю

1.8тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) знялася для нового номера українського видання модного глянцю Cosmopolitan.

Зірка поділилася відповідним стильним знімком на своїй сторінці в Instagram, викликавши масу захоплених відгуків серед шанувальників.

Зокрема, Каменських позувала в модній закритій сукні, а образ доповнювали довгі сережки і ланцюжок. Фоловери оцінили фотосесію, адже співачка цього разу навмисно не показувала свої пишні форми.

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@cosmopolitanukraine

Допіс, Поширення NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Бомбезно", "Перше фото без д*пи", "Краса", "Шикарно. Особливо обличчя. Прямо як у Кім", – написали шанувальники.

Каменських в сексуальному образі з'явилася на сторінках модного глянцю
Каменських в сексуальному образі з'явилася на сторінках модного глянцю

@cosmopolitanukraine 💗

Допіс, Поширення NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесМода
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