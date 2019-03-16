Каменських в сексуальному образі з'явилася на сторінках модного глянцю

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) знялася для нового номера українського видання модного глянцю Cosmopolitan.
Зірка поділилася відповідним стильним знімком на своїй сторінці в Instagram, викликавши масу захоплених відгуків серед шанувальників.
Зокрема, Каменських позувала в модній закритій сукні, а образ доповнювали довгі сережки і ланцюжок. Фоловери оцінили фотосесію, адже співачка цього разу навмисно не показувала свої пишні форми.
"Бомбезно", "Перше фото без д*пи", "Краса", "Шикарно. Особливо обличчя. Прямо як у Кім", – написали шанувальники.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В мережі давно ходять чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять совместную.деятельность на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом на відпустку до Італії.
Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, що нагадує обручку.
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про відносини.
Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
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