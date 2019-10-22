Хороший вкус - неотъемлемая часть имиджа, которая способна притягивать людей и вызывать доверие. Многие скажут, что это “качество” очень субъективное, но это особенное ощущение прекрасного - ключ к выражению индивидуальности. Как же воспитывать в себе хороший вкус?

1. Насмотренность и чувство вкуса. Для этого надо приучить себя замечать детали, фактуру, цвета, как падает свет, брать телефон, протирать камеру и снимать эти моменты, так просто, для себя. Даже через месяц такой осознаной практики поможет замечать важные детали там, куда раньше не обращали внимания. Полезно как для личной жизни, так и для бизнеса.

2. В соцсетях, а особенно в Instagram, отписаться или отключить отображение аккаунтов старых одноклассников и их младенцев, людей, которые вас давно не вдохновляют, и отписаться от тех, кто вам перестал быть интересен. Взамен подписаться на аккаунты лидеров мнений из вашей сферы или по вашему хобби. Люди в соцсетях дают много полезной информации и идей, не упускайте возможность. А еще можно использовать Pinterest для поиска визуальных идей для новых проектов или ребрендинга, стильные луки, чтобы не покупать разнопарные вещи на шопинге.

3. Знакомиться и общаться с людьми, у которых хороший вкус. Это легко понять по их внешнему виду, как они одеваются и насколько стильно выглядит их бизнес, логотип и весь брендинг. Общение с такими людьми точно будет расширять ваше мышление, плюс если практиковать насмотренность, то начнете замечать, как жить по-другому. Новое окружение также хорошо влияет и на бизнес.

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