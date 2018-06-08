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Іванка Трамп показала стрункі довгі ноги в міні-сукні

1.5тЧитати новину російською

Старша дочка президента США Дональда Трампа Іванка продемонструвала сміливий і стильний образ.

Вчора в Білому домі у Вашингтоні відбулася прес-конференція з нагоди приїзду прем'єр-міністра Японії.

Для офіційного заходу Іванка вибрала коротке синє плаття з об'ємними рукавами від Oscar de la Renta і туфлі від Dolce & Gabbana.

Ivanka today😍 #ivankatrump #ivankatrumplovers

Публікація від ivanka trump (@ivanka_trump_lovers)

Новини
Слов'янська краса Іванки Трамп стала новим трендом в пластичної хірургії

Свіоє вбрання Іванка Трамп доповнила недбалої зачіскою і сонцезахисними окулярами від Ray-Ban.

#Repost @mrsivankatrump - - Ivanka attended a press conference at the White House on Thursday . The first daughter wore a blue dress with billowing sleeves by Oscar de la Renta , $ 845 Dolce & Gabbana shoes, and Ray-Ban sunglasses. The press conference was held in the Rose Garden and was with President Donald Trump and Japan's Prime Minister Shinzo Abe Ivanka was seen talking with Vice President Mike Pence and US Secretary of State Mike Pompeo . #trump #firstdaughter #ivankatrump # 🇺🇸👍🏻😊😍❤️🎈

Публікація від Being Trump (@trump_style)

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Іванка Трамп поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram фото в компанії молодшого сина Теодора .

Особа
Іванка Трамп
Місце
США
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