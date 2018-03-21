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Вікторія Гресь
Вікторія Гресь
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Искусство ухода за одеждой

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Все волокна, из которых человечество создаёт ткани, до 20 века делились на два вида - растительного происхождения (лён, хлопок, водоросли) и животного (шерсть и шёлк). Уже в 1900 годах добавились волокна искусственного (в основном это целлюлоза, древесина и ее производные) и синтетического (путём переработки нефтепродуктов) происхождения. Исходя из этого - мы должны понять, что обращаться с тканями нужно по-разному.

Невозможно дать доскональные рекомендации абсолютно по каждому типу ткани, которая окружает нас, ведь существует очень много добавок и смесовочных вариантов волокон. Если мы начнем говорить о всем ассортименте сырья для изготовления ткани, то очень углубимся в материаловедение. Вот некоторые важные сведения, которые заслуживают вашего внимания.

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Волокна натуральных шерсти и шелка - животного происхождения и состоят из белка кератина, который не устойчив перед влиянием высоких температур и тем более максимальных оборотов стиральной машины. Одна стирка при температуре свыше 30 градусов - и шерсть собьется, уменьшится в размерах (думаю все доставали из стиральных машин свитера кукольного размера), а шёлк в размере не уменьшиться, но станет тусклым и неприглядным на вид. Поэтому рекомендую внимательно читать бирки по уходу за изделиями - такой простой, но действенный способ, сохранит красоту ваших вещей.

Любые шерстяные изделия подвержены пиллингованию (скатыванию), независимо от бренда и стоимости, поэтому все производители рекомендуют только ручной уход или химчистку.

Чем тоньше и мягче изделие, тем деликатнее должен быть уход за ним. Дорогостоящие ткани категории Haute Couture не гарантируют износостойкость и длительность использования. Скорее наоборот – для создания настоящих шедевров, бренды используют деликатные и очень "ранимые" ткани.

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Если мы имеем дело с растительными волокнами - тут все проще и намного комфортнее, но не стоит пренебрегать рекомендациями. Да, столовое белье (скатерти, салфетки, кухонные полотенца) все это по своей сути выдерживает высокие температуры и обороты. Но если эти изделия с кружевами и вышивкой - нужно отнестись более внимательно и разобраться в составе нитей отделки. Если использован винтаж или антик, то тогда лучше аккуратно замачивать, но и тут с цветными нитями могут быть сюрпризы - лучше избегать высоких температур и жестких средств. В этом случае цена изделия и страна производства имеют большое значение.

Что касается хлопковых изделий в нашем гардеробе - здесь важно разобраться в разновидности полотна. Если мы говорим о трикотаже - каждая активная стирка будет ускорят износ ткани, приводить к деформации. Агрессивные отбеливатели или другие уходовые средства работают до определенного периода – спустя время волокна перестанут реагировать на порошки, и вы получите просто застиранное изделие неопределенного цвета.

Лён более устойчив к стиркам и температурным режимам, а со временем, после стирок, становится мягче и пластичнее. Если вы помните, то бабушкины домотканые простыни всегда были жесткими, даже слегка колючими на ощупь. Но они вечные, потому что при производстве льняные волокна смягчали только механическим способом и при помощи проточной воды, а это не разрушало структуру нитей.

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Я до сих пор использую домотканые полотна в своём быту: все кухонные полотенца из льна, или грубоватого хлопка. Не устаю удивляться насколько же они прочные! Знаю, что многим не нравится их скучноватый внешний вид. Но я считаю – это забота хозяйки. Можно, например, обвязать края крепкой ниткой при помощи крючка, пристрочить натуральное кружево или сделать ручную подшивку – и вот у вас уже появился авторский узор и декор в доме.

Нежелательно применять активное замачивание или стирку при высокой температуре и к цветным изделиям, ведь есть большие шансы получить испорченное платье.

Делая выбор в сторону органических и деликатных средств, вы заботитесь сразу о двух важных вещах. В первую очередь, об одежде - продлеваете срок ее службы. Во-вторых, постепенно избавляете окружающую среду от огромного количества химических компонентов, которые в первую очередь загрязняют воду. Статистика говорит о лишь 1% пресной воды в мире, которая на сегодня пригодна для употребления, а это влечет за собой изменение всего климатического баланса. И с какой это стати мы в марте имеем глубокую зиму?

В памяти многих еще есть "неубиваемые" майки и футболки из 90-х. Это именно они отображали стандарты износостойкости материалов. Ведь должны были выдерживать до 50 стирок – должны были и выдерживали. Сегодня же навязанные темпы потребления привели к тому, что стандарты снизились во всем мире. В мире fast fashion (быстрой моды) никто из производителей, да и порой покупателей, не заинтересован в продолжительной жизни изделия.

На долговечность и презентабельный вид одежды также влияет то, как вы ее сушите. Просто развесив свитер, например, на веревке вы позволяете ему сильно растягивается под собственным весом и деформируете изделие.

Чтобы последующая утюжка не доставляла хлопот - разложите одежду ровно на мягкой ткани или сушке, рубашки и майки сушите на плечиках, а деликатные изделия из трикотажа только в горизонтальном положении на махровом полотенце. Трикотаж можно только досушить в вертикальном положении, подложив внутрь дополнительный слой ткани. Подобные небольшие уловки творят настоящие чудеса с нашим гардеробом.

Все делается руками человека и даже в химчистках тоже работают люди, а не только машины. Искусство ухода за одеждой – от покупки до стирки и утюжки – очень серьезные навыки. При нашем быстром и стремительном потреблении важно помнить, что только правильный уход и честность производителя обеспечивают качественность продукта, а также позволяют сэкономить значительную часть бюджета и собственного времени.

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Вікторія ГресьВікторія Гресь
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