Імовірні перші леді України: хто найстильніша

До 9 лютого в Україні повинні затвердити список кандидатів, які боротимуться за крісло президента. Утім, тут ми говоритимемо не про політику, а про стиль. У кожного із фаворитів є супутниця життя, а у глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко — супутник. У наступні п'ять років комусь із других половинок наших політичних зірок потрібно буде представляти Україну на численних міжнародних зустрічах і від їхнього іміджу багато в чому залежатиме репутація держави.
Тому OBOZREVATEL пропонує читачам вибрати найстильнішу першу леді або ж проголосувати за першого джентльмена.
Дружина Петра Порошенка — Марина Порошенко
Марина Порошенко
Фото: trendy-u.com
Марина і Петро Порошенки
Фото: facebook.com/Альона Яхно
Дружина Володимира Зеленського — Олена Зеленська (Кияшко)
Володимир Зеленський із дружиною Оленою
Фото: shoubiz.guru
Володимир Зеленський із дружиною Оленою
Фото: shoubiz.guru
Дружина Анатолія Гриценка — Юлія Мостова
Анатолій Гриценко і Юлія Мостова
Фото: nv.ua
Анатолій Гриценко і Юлія Мостова
Фото: vlasti.net
Дружина Олега Ляшка — Росіта Сайранян
Олег Ляшко і Росіта Сайранян
Фото: ru.korupciya.com
Олег Ляшко і Росіта Сайранян
Дружина Андрія Садового — Катерина Садова
Катерина Садова
Фото: JetSetter
Андрій Садовий із дружиною Катериною
Фото: JetSetter
Дружина Арсенія Яценюка — Терезія Яценюк
Арсеній Яценюк із дружиною Терезією
Фото: smexkartinka.ru
Арсеній Яценюк із дружиною Терезією
Фото: tabloid.pravda.com
Чоловік Юлії Тимошенко — Олександр Тимошенко
Юлія Тимошенко з чоловіком Олександром
Фото: rus.tvnet.lv
Олександр Тимошенко
Фото: comments.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу привів у захват образ першої леді України Марини Порошенко на заходах, які проводились у Франції від імені дружини президента Французької Республіки Бріжит Макрон.