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Імовірні перші леді України: хто найстильніша

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До 9 лютого в Україні повинні затвердити список кандидатів, які боротимуться за крісло президента. Утім, тут ми говоритимемо не про політику, а про стиль. У кожного із фаворитів є супутниця життя, а у глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко — супутник. У наступні п'ять років комусь із других половинок наших політичних зірок потрібно буде представляти Україну на численних міжнародних зустрічах і від їхнього іміджу багато в чому залежатиме репутація держави.

Тому OBOZREVATEL пропонує читачам вибрати найстильнішу першу леді або ж проголосувати за першого джентльмена.

Дружина Петра Порошенка — Марина Порошенко

Імовірні перші леді України: хто найстильніша

Марина Порошенко

Фото: trendy-u.com

Імовірні перші леді України: хто найстильніша

Марина і Петро Порошенки

Фото: facebook.com/Альона Яхно

Дружина Володимира Зеленського — Олена Зеленська (Кияшко)

Імовірні перші леді України: хто найстильніша

Володимир Зеленський із дружиною Оленою

Фото: shoubiz.guru

Імовірні перші леді України: хто найстильніша

Володимир Зеленський із дружиною Оленою

Фото: shoubiz.guru

Дружина Анатолія Гриценка — Юлія Мостова

Імовірні перші леді України: хто найстильніша

Анатолій Гриценко і Юлія Мостова

Фото: nv.ua

Імовірні перші леді України: хто найстильніша

Анатолій Гриценко і Юлія Мостова

Фото: vlasti.net

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Дружина Олега Ляшка — Росіта Сайранян

Імовірні перші леді України: хто найстильніша

Олег Ляшко і Росіта Сайранян

Фото: ru.korupciya.com

Імовірні перші леді України: хто найстильніша

Олег Ляшко і Росіта Сайранян

Дружина Андрія Садового — Катерина Садова

Імовірні перші леді України: хто найстильніша

Катерина Садова

Фото: JetSetter

Імовірні перші леді України: хто найстильніша

Андрій Садовий із дружиною Катериною

Фото: JetSetter

Дружина Арсенія Яценюка — Терезія Яценюк

Імовірні перші леді України: хто найстильніша

Арсеній Яценюк із дружиною Терезією

Фото: smexkartinka.ru

Імовірні перші леді України: хто найстильніша

Арсеній Яценюк із дружиною Терезією

Фото: tabloid.pravda.com

Чоловік Юлії Тимошенко — Олександр Тимошенко

Імовірні перші леді України: хто найстильніша

Юлія Тимошенко з чоловіком Олександром

Фото: rus.tvnet.lv

Імовірні перші леді України: хто найстильніша

Олександр Тимошенко

Фото: comments.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу привів у захват образ першої леді України Марини Порошенко на заходах, які проводились у Франції від імені дружини президента Французької Республіки Бріжит Макрон.

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