Імовірні перші леді України: хто найстильніша

До 9 лютого в Україні повинні затвердити список кандидатів, які боротимуться за крісло президента. Утім, тут ми говоритимемо не про політику, а про стиль. У кожного із фаворитів є супутниця життя, а у глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко — супутник. У наступні п'ять років комусь із других половинок наших політичних зірок потрібно буде представляти Україну на численних міжнародних зустрічах і від їхнього іміджу багато в чому залежатиме репутація держави.

Тому OBOZREVATEL пропонує читачам вибрати найстильнішу першу леді або ж проголосувати за першого джентльмена.

Дружина Петра Порошенка — Марина Порошенко

Марина Порошенко Фото: trendy-u.com

Марина і Петро Порошенки Фото: facebook.com/Альона Яхно

Дружина Володимира Зеленського — Олена Зеленська (Кияшко)

Володимир Зеленський із дружиною Оленою Фото: shoubiz.guru

Володимир Зеленський із дружиною Оленою Фото: shoubiz.guru

Дружина Анатолія Гриценка — Юлія Мостова

Анатолій Гриценко і Юлія Мостова Фото: nv.ua

Анатолій Гриценко і Юлія Мостова Фото: vlasti.net

Дружина Олега Ляшка — Росіта Сайранян

Олег Ляшко і Росіта Сайранян Фото: ru.korupciya.com

Олег Ляшко і Росіта Сайранян

Дружина Андрія Садового — Катерина Садова

Катерина Садова Фото: JetSetter

Андрій Садовий із дружиною Катериною Фото: JetSetter

Дружина Арсенія Яценюка — Терезія Яценюк

Арсеній Яценюк із дружиною Терезією Фото: smexkartinka.ru

Арсеній Яценюк із дружиною Терезією Фото: tabloid.pravda.com

Чоловік Юлії Тимошенко — Олександр Тимошенко

Юлія Тимошенко з чоловіком Олександром Фото: rus.tvnet.lv

Олександр Тимошенко Фото: comments.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу привів у захват образ першої леді України Марини Порошенко на заходах, які проводились у Франції від імені дружини президента Французької Республіки Бріжит Макрон.